7-ELEVEN 搶萌寵商機！布丁狗29款周邊登場 寵食優惠同步上陣

迎接4月11日國際寵物日，7-ELEVEN鎖定萌寵商機，在全台門市推出寵物食品優惠，同步結合全店集點活動，首度引進三麗鷗人氣角色「布丁狗」30周年限定周邊商品，吸引粉絲收藏；此外，7-ELEVEN也攜手Sheba希寶與中華民國動物保護動物協會（APC）發起公益行動，凡購買希寶貓罐頭任3個即加碼捐出1個，藉此推廣「以領養代替購買」理念，讓消費同時兼具療癒與公益意義。

7-ELEVEN看好布丁狗高人氣商機，宣布將於4月15日下午3點起推出「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，專屬開發超過29款限定周邊商品，涵蓋居家與外出實用小物，搶攻粉絲收藏熱潮。布丁狗不僅在2025年三麗鷗肖像大賞中睽違9年再度奪冠，更是第4度拿下人氣王，今年適逢30周年，也讓此次生日檔期周邊更具話題性。

7-ELEVEN表示，此次商品售價從249元到990元，千元有找的親民價就可以把商品帶回家。針對上班族推薦最實用可愛的「公仔造型文具三入組」，立體造型拆箱刀、膠帶台與削筆器，還有最經典的屁屁底座，絕對必買；同樣有經典屁屁造型的還有「磁吸氣囊手機支架」，辦公桌必備「造型馬克杯+絨毛吊飾」、「絨毛小包附購物袋」外出午餐攜帶最方便以及騎車最潮配件「EVO安全帽」等，最齊全的療癒金黃色系打造專屬風格。

另外，針對居家擺飾與用品，包含「絨毛吊飾隨身鏡」、「鯊魚夾髮式」、「造型連帽浴巾」、「Paidal 布丁狗毛絨室內拖鞋」等，從沐浴到臥室穿著都可以換上布丁狗的可愛小表情，床頭還能放「三合一磁吸充感應燈」為配件充電。在客廳或臥室內CP值最高的絕對非「造型坐墊」、「收納籃三入組」莫屬，造型坐墊獨特的大頭造型加上多功能用途，可當椅墊或靠墊；經典笑臉表情與療癒布丁配色的收納籃大中小尺寸，輕鬆收納各種居家雜物。全台逾3000間時尚文具專區門市也同步推出獨家三麗鷗帕恰狗PLUS MR修正帶、大耳狗豆豆貼-米豆，還有萌度爆表的JITTOME狗狗造型夾子，滿足多元消費需求。

除了全店精品集點周邊商品外，適逢4月11日國際寵物日，7-ELEVEN全台寵物專區也持續以主食、零食、機能保健等主要商品結構提供毛孩日常所需的一站式購足體驗，滿足飼主就近採購需求，4月14日以前更有包含指定商品第2件6折優惠；其中不乏狗餐盒－西莎、狗乾糧－寶多福犬乾糧機能皮毛保健600g、貓咪罐頭－惜時特級銀貓大罐170g(嫩雞)、貓肉泥－CIAO啾嚕肉泥(鰹魚)及零食(寵)汪喵-頂級骰子牛17g等，更多豐富商品皆可在設有寵物專區的門市購買。7-ELEVEN合作夥伴Sheba希寶也攜手中華民國動物保護動物協會(APC) 於7-ELEVEN門市推出公益行動，消費者購買Sheba希寶貓罐頭全品項任3個將會加碼捐出1個(以此類推)，希望藉由國際寵物日呼籲以領養代替購買。