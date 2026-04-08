瓦城集團九大品牌推限量「小車盲盒」！樂子插旗台中勤美

近年盲盒熱潮席捲全球，造型可愛的潮玩成為年輕人的日常慰藉。瓦城泰統集團看準療癒商機，自即日起推出會員限定活動，以旗下品牌為靈感，推出九款可愛小車盲盒，凡到店消費滿額並加入wa10 APP會員即可獲得，累積到店消費次數再加碼餐廳現抵金等多重好禮。

瓦城同步積極拓展全台布局，旗下人氣美式餐廳樂子the Diner將於4月10日進駐台中勤美商圈開出全新門市，開幕祭出首三日漢堡第二顆半價等多重優惠活動。此外，迎接母親節來臨，集團全品牌即日起開放母親節檔期電話訂位，邀請顧客提早規劃重要時刻。

瓦城泰統集團即日起至5月31日推出會員活動「春日樂遊 大家開動」，串聯旗下瓦城、時時香、非常泰、1010湘、SHANN SHANN 小香、大心、BO BO、樂子the Diner與YABI KITCHEN九大品牌，分別汲取各品牌元素，推出九款「小車盲盒」，凡於餐廳品牌消費達1,000元或於大心消費滿500元，即可獲得一個盲盒，為用餐體驗增添趣味。

除單筆消費滿額贈盲盒外，顧客亦可透過wa10 APP累積消費次數，逐步解鎖不同階段的限量品牌好禮。凡到店消費金額達活動門檻，即可計入一次任務進度，累積兩次可獲得「DIY曬車包」，讓小車收藏走到哪曬到哪，4月20日後開放到店兌換，數量有限換完為止；累積三次可獲得明星菜兌換券；累積六次再加碼招待餐廳美味現抵金，春日出遊也能盡情享受各式美味。

瞄準台中勤美商圈與綠園道生活圈的消費需求，樂子the Diner美式餐廳「台中向上店」將於4月10日盛大開幕，打造一處可以輕鬆聚餐、自在享受的休閒用餐環境，澎湃的「燻鮭魚酪梨班尼迪克蛋」以及主打「100%純牛肉」的各式漢堡都是鐵粉多年回訪的必點美味。全新獨棟門市規劃兩層樓空間，共設有66席座位，透過挑高設計與大片落地窗引入自然光線，營造明亮開放的用餐氛圍，並可眺望戶外綠意景致；一樓更特別邀請藝術團隊合作，耗時14天打造門市限定手繪壁畫，為用餐空間增添藝術氣息與在地特色。

歡慶開幕，樂子the Diner 台中向上店推出多項限定優惠，號召當地民眾前往嘗鮮。4月10日至4月12日開幕首三日，每日前30名點購任一漢堡品項，即可享第二顆漢堡半價優惠；4月13日至4月30日接續推出dress code優惠，凡於平日穿著黃色服飾到店消費滿1,200元，即可獲贈現炸薯條一份，且於用餐期間可無限續，實現薯條自由。此外，樂子也歡迎顧客攜帶毛孩一起同樂，凡於4月10日至5月31日期間攜帶寵物內用，即可獲贈「毛孩炒蛋」及「毛孩領巾」各一份。

迎接即將到來的母親節聚餐檔期，瓦城泰統集團旗下全品牌自即日起開放電話訂位，後續亦將公布母親節限定活動內容。