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台北101母親節大檔鎖定頂級客群 精品回饋最高上看13%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101購物中心4樓都會廣場即起至4月19日推出花藝特展「浪漫圓舞曲」。圖／台北101提供
台北101購物中心4樓都會廣場即起至4月19日推出花藝特展「浪漫圓舞曲」。圖／台北101提供

作為上半年最主力的購物大檔， 2026台北101母親節檔期即日起至5月10日登場，鎖定頂級客群消費需求，刷台北101聯名卡國際精品當日單筆每滿1萬元送1,000元，珠寶腕表單筆每滿3萬元送1,500元、再享筆筆最高3%加碼，精品回饋最高上看13%。

台北101指出，首次申辦「台北101聯名卡」再享獨家新戶禮遇：即日起至6月30日，新卡友於館內單筆消費滿3,000元，即可享該筆交易點數10倍贈(100點等同於25元)。搭配春夏新品到貨，台北101也精選百件春日話題單品，以「色彩美學」為核心，有購物許願清單的消費者，可把握台北101上半年最頂規的優惠大檔。

已連續5年於春季打造快閃花店的台北101，今年首度與CNFlower聯名，由花藝大師凌宗湧親自設計限定康乃馨花束，三款限定色系「盛放紅」、「柔嫩粉」與「靜謐紫」，分別詮釋母愛的熱情、溫柔與知性美感，即起至4月19日前，可透過STAGE 101平台限量預購，享999元的早鳥價優惠（原價1,899元）。「CNFlower快閃花房」也將於4月20日至5月10日進駐4樓，現場將由專業花藝師提供鮮花花束客製化服務，現場亦備有精緻植栽與典雅永生花供選擇。

另外，4月19日前台北101購物中心4樓呈現花藝特展「浪漫圓舞曲」，精選多種繡球花品種，交織優雅紅楓與豐富綠植，透過細膩編排，將自然原色轉化為台北101的城市風景。

台北101購物中心B1也在4月迎來三大運動潮流品牌進駐，包括Nike台北品牌體驗店、Arc’teryx始祖鳥旗艦店，以及Salomon快閃店同步登場，為母親節檔期注入活力新風貌。

台北101與CNFlower聯名推出的康乃馨花束「盛放紅」，4月19日前預購可享早鳥價999元。圖／台北101提供
台北101與CNFlower聯名推出的康乃馨花束「盛放紅」，4月19日前預購可享早鳥價999元。圖／台北101提供

台北101獨家FENDI Baguette拼色亮片包款。圖／台北101提供
台北101獨家FENDI Baguette拼色亮片包款。圖／台北101提供

Maje鏤空緹花荷葉裙擺洋裝。圖／台北101提供
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BVLGARI Allegra玫瑰金彩色寶石項鍊。圖／台北101提供
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Ferragamo雕塑感鞋跟穆勒鞋。圖／台北101提供
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台北101 母親節 台北

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