歡慶udn售票網12歲！參加「脆文說故事」活動即可抽購物金

圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創旗下致力於推廣優質展演節目的售票平台，歡慶「udn售票網」邁入第12年，推出週年慶活動，在 瘋活動官方Threads 發起「第一屆說故事大賽」，招集各方好手分享一個自己與「12」相關的故事或冷知識，活動期間留言按讚數最高前3名，即可獲得 udn售票網購物金1200元，再加碼隨機抽出12位幸運得主，每人購物金600元，活動到4月12日截止，敬請把握參與！

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近期即將開演的節目，包括韓國原裝舞台劇《Beautiful Life》，這部在韓國連續演出近十年、韓國最大售票網NOL Interpark上獲得9.9分超高評價的國民級作品，將以全原裝之姿於4月24日至5月3日登上臺北市藝文推廣處城市舞台，讓台灣劇迷免飛韓國即可享受最原汁原味的韓式舞台劇。雙人套票享最低9折優惠，把握開演前搶購最佳觀劇黃金席次，請上 udn售票網 。

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備受國際樂壇關注的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於4月28日登上國家音樂廳，舉行《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，本場獨奏會提供 雙人套票 88折限時優惠，邀請樂迷走進音樂廳，在現場感受鋼琴音色自然流動、層層鋪展的細膩層次。

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世界級經典巨作——丑劇大師斯拉法《下雪了》，曾受到超過20項國際大獎的肯定，包括奧利佛獎（Olivier Awards）「最佳娛樂節目獎」、百老匯戲劇桌獎（Drama Desk Awards）「獨特戲劇體驗獎」等，被盛讚為劇場的傳奇之作。6月將首度開展台北、台中、高雄的三地巡演，限時推出 四人同樂套票 ，千萬別錯過一生必看的劇場魔法。

被譽為「西班牙文化大使」的西班牙國家舞團，於7月23日至7月25日重磅登上國家戲劇院舞台，隆重呈獻古典芭蕾經典鉅作《唐吉訶德》舞劇。該劇不僅是舞團最具代表性的劇目，也象徵舞團藝術發展的成熟與深化，展現其作為西班牙當代舞壇旗艦團隊的國際影響力。 雙人套票 95折目前熱賣中，把握機會一睹國家級舞團帶來的舞蹈盛宴！

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