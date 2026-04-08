端午粽戰開打！台北遠東首創「湯配粽」 南洋紫粽、牛肉蛋黃粽吸睛

端午節送禮市場提前開戰，台北遠東香格里拉今年以「湯粽相遇」為主題推出端午粽禮系列，首度結合熱湯與粽子的新吃法，透過溫潤湯品平衡粽香油脂，打造更具層次感的端午饗宴。同時集結十款匠心美粽與三款時尚精品禮袋，鎖定高質感送禮市場，即日起開放預購，4月30日前享早鳥85折優惠。

今年最大亮點為創新提出的「湯粽相遇」概念。主廚團隊將粽子與養生湯品搭配食用，隨指定禮袋附贈「巴生肉骨茶」或「香宮主廚特製八神湯」精華湯包，以熱湯解膩、提升風味層次，也呼應現代人追求輕盈飲食與養生風潮。

在新品設計上，行政主廚陳勇偉以南洋家鄉味為靈感推出夢幻紫色外觀的「檳城道地南洋粽」，以香料與椰香呈現異國風味；另一款「醬燒牛肉蛋黃粽」則嚴選美國牛肋條慢火燉煮，結合鹹蛋黃濃郁口感，成為今年主打話題新品。

此外，經典人氣品項亦同步回歸，包括份量十足的「正宗廣式裹蒸粽」、「香宮經典烤鴨粽」、「鮑魚海鮮粽」、「麻油雞肉猴頭菇粽」與甜點系「紫米奶黃流沙粽」等，共計10款鹹甜兼具選擇。選用十二頭鮑魚、美國牛肋條及黑松露等高端食材，展現飯店粽禮的精緻定位。

今年禮袋設計亦強調時尚感，推出粉紫化妝包造型、淺藍編織竹節包與食尚保冷袋三款精品禮袋，兼具實用與收藏價值。即日起至4月30日前預訂單顆美粽與禮袋享早鳥85折優惠，沁涼冰粽禮盒另享9折。單顆美粽188元起、禮袋組1,588元起。

「松露五穀牛肝菌粽」以高纖五穀米揉合深邃的義大利黑松露芬芳，為追求健康的饕客帶來溫潤飽滿的蔬食饗宴，每顆298元。圖/台北遠東香格里拉提供

「麻油雞肉猴頭菇粽」是主廚溫潤食療力作，讓糯米完整吸收麻油芬芳與鮮雞甜潤。每顆298元。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉端節粽禮早鳥預購正式開跑，4月30日前預訂並完成付款單顆美粽與禮袋享85折優惠，預訂沁涼冰粽組享9折優惠。圖/台北遠東香格里拉提供