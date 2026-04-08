母親節最狂蛋糕來了！85℃推「杜拜巧克力千層」 預購再抽iPhone 17

母親節甜點市場開打，連鎖咖啡品牌85℃今年主打話題新品「杜拜巧克力千層蛋糕」，以中東奢華風味結合法式千層工藝搶攻送禮商機，同步推出6款母親節限定蛋糕，即日起，除指定蛋糕享85折優惠外，會員再抽iPhone 17與美容儀等大獎，預估全台銷售量可達5萬3千顆。

今年最受矚目的「杜拜巧克力千層蛋糕」主打高討論度甜點話題，8吋售價1,480元。蛋糕以層層手工巧克力餅皮堆疊，夾入開心果香堤與巧克力香堤，上層覆以中東風格酥皮，搭配濃郁開心果醬與滑順巧克力，呈現酥脆與柔滑並存的口感，被視為今年母親節「最狂蛋糕」。全台限量5,000顆，4月9日開放預購、4月27日至5月10日取貨。

除話題新品外，今年母親節系列同步推出5款造型與風味兼具的主題蛋糕。花束造型「玫瑰蜜語」以玫瑰花露與覆盆子果泥打造優雅花香；粉嫩系「馨心相映」融合草莓慕斯與開心果卡士達，口感清爽；「芋香綻放」選用台灣檳榔心芋製作雙層慕斯，鎖定芋頭控市場。

此外，「熊愛媽咪」以可愛小熊造型呈現溫馨氛圍，內餡結合蜜桃覆莓慕斯與奶茶風味慕斯；「甜蜜名媛包」則以精品包設計吸睛，搭配芒果慕斯與牛奶布蕾，主打時尚送禮族群。

品牌表示，今年母親節蛋糕嚴選法國愛樂薇動物性鮮奶油、澳洲Bega乳脂乳酪及比利時嘉麗寶白巧克力等食材，強調質感升級與多元口味選擇，讓消費者依媽媽喜好挑選專屬甜點。

預購優惠：4月9日至5月7日預購指定母親節蛋糕享85折優惠（杜拜巧克力千層蛋糕不適用）。4月9日至5月10日期間，85 Cafe APP會員購買任一母親節主題蛋糕並於結帳報會員電話，即可自動參加抽獎，有機會獲得iPhone 17（256GB）或韓國人氣美容儀等好禮。