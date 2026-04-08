有行旅／達人帶路 摩洛哥深度遊

如果說漫威（Marvel）旗下的鋼鐵人是漫威宇宙中不可或缺的超重要角色，那麼從1971年開播至今55周年的「假面騎士」（仮面ライダー / Kamen Rider），就是日本老字號電影公司東映從昭和（1926－1989）跨越平成（1989－2019）、來到令和（2019至今）的時代經典。為慶祝假面騎士特攝影集開播55周年，瑞士高級製表品牌百年靈（Breitling）發表了一只以初代假面騎士為靈感的Top Time B01 Racing Kamen Rider Limited腕表，召喚出大男孩心中的熱血騎士精神，更有對昭和時代不滅的想望與遠眺。

2026-04-07 19:43