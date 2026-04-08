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有行旅／達人帶路 摩洛哥深度遊
摩洛哥是許多人的夢幻旅遊地，有行旅與達人唐宏安聯手深度導覽，另安排專業攝影師全程旅拍。十三晚米其林星鑰與五星級飯店、百年飯店拉⾺穆尼亞連泊三晚及獨家夿萐咖啡包場早茶。騎乘駱駝體驗撒哈拉沙漠奢華之帳。同時帶領旅人走進白色卡薩布蘭卡、紅色馬拉喀什、藍色舍夫沙萬、彩色菲斯。
有行旅「魔幻摩洛哥 情迷北非深度十六日遊」十六天十三夜，九月十六日至十月一日。報名請洽02-8643-3517、8643-3959或瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/ZZ6A8W。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號
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