tittot琉園與大甲鎮瀾宮聯名《人間走走》娃包隨行守護

遶境也能把時尚帶著走！琉璃藝術品牌tittot琉園（9949）攜手大甲鎮瀾宮，再次推出全新聯名商品《人間走走》，以Q版小媽祖琉璃公仔搭配神轎造型娃包，將傳統信仰轉化為當代潮流配件，打造「可以帶著走的保庇」，也搶攻遶境活動商機。

《人間走走》最大的亮點，在於將媽祖遶境中的「神轎」意象，擷取重點元素轉化為娃包設計。包體如同一座行動神轎，琉璃小媽祖安坐其中，隨著步伐移動，彷彿將遶境場景濃縮於日常之中。無論是掛在包上、帶上街頭，或親身參與遶境活動，都能讓信仰成為最具個人風格的存在。

tittot琉園設計總監陳俊維指出，Q版小媽祖的設計，以親切可愛的比例呈現，將頭冠上的裝飾變成可愛的髮箍，動漫風的靈動大眼，並保留頭冠珠簾與服飾細節，翻轉過往對神像的距離感，讓年輕世代更容易親近與認同。

從「供奉」走向「陪伴」，《人間走走》重新定義信仰的樣貌-不只是仰望，更是一起走在生活裡。

陳俊維表示：「此次聯名希望讓信仰不再只是節慶限定，而是能夠融入日常穿搭與移動場景之中。透過娃包形式的轉譯，讓更多人能自在地帶著媽祖出門，無論通勤、旅行，甚至走進遶境隊伍，都能感受到『隨行保庇』的安心力量。」

陳俊維強調，《人間走走》不只是作品名稱，更是一種生活態度。走進人群、走進城市、走進信仰的流動之中，也走出屬於自己的平安風景。

《人間走走》限量1,500件，前1,000件加碼附贈「大甲鎮瀾宮過爐平安符」；即日起在全台琉園門市、琉園線上商城-E藝廊，以及鎮瀾買足電商正式上市，為今年最具話題的信仰潮流單品之一。

《人間走走》結合Q版琉璃小媽祖，呈現可隨身攜帶的信仰潮流配件。圖／業者提供

《人間走走》限量發售並附贈大甲鎮瀾宮過爐平安符，兼具收藏與祝福意涵。圖／業者提供