可愛就是正義！迪士尼貓狗、Care Bears聯名珠寶 療癒每個人內心的小孩

可愛又毛茸茸的小動物總是能療癒人心。丹麥珠寶品Pandora全新「迪士尼貓狗系列」軟萌登場，精選迪士尼與皮克斯四大經典貓狗角色，以細膩工藝還原動畫神韻。《貓兒歷險記》的瑪莉貓瑪莉貓以粉色蝴蝶結與優雅坐姿化作吊飾，溫柔還原巴黎小淑女氣質；杜翠絲與三隻小貓款則重現溫馨家庭時刻。

《小姐與流氓》的小姐造型串飾，以柔和色彩細膩刻畫溫柔害羞的神情，重現經典浪漫場景；《天外奇蹟》小逗串飾搭載可轉動項圈，能切換「I LOVE YOU」與「SQUIRREL」字樣，完美還原狗狗熱情忠誠的模樣，一起推出的還有充滿電影冒險氛圍的汽球屋串飾與鏤空掌印串飾；《101 忠狗》小斑串飾以招牌斑點與靈動眼神為亮點，搭配可活動尾巴設計，充滿朝氣與活力，重現倫敦街頭的歡樂冒險。

台灣婚戒珠寶品牌亞立詩（ALUXE）則攜手全球經典療癒角色Care Bears推出全新聯名珠寶系列，童趣意象溫柔陪伴，為忙碌生活注入暖心儀式感。Care Bears聯名款共10款作品分三大系列，運用立體浮雕與3D雕塑金工，並導入客製化概念，可自由挑選寶石、角色與刻印，組合多達90種可能，讓每件珠寶都成為專屬情感紀念。

Lucky Companion幸運隨行系列帶來四款項鍊，以彩色寶石與細膩金工，將療癒小熊化作隨身幸運符；Tender Fairytale溫柔童話系列包含立體小熊浮雕戒指、童話光影戒指與浮雕耳環，以星星與愛心揉合成熟質感與可愛氛圍；Crafted for Care Bears專屬訂製系列則有坐姿、站姿小熊訂製項鍊與幸運小熊編織手鍊，透過3D立體工藝還原經典神態，可客製角色與配色。

ALUXE 亞立詩 × Care Bears聯名系列珠寶。圖／亞立詩提供

亞立詩 × Care Bears聯名款專屬訂製系列項鍊。圖／亞立詩提供

亞立詩 × Care Bears聯名款Lucky Companion幸運隨行系列項鍊。圖／亞立詩提供

亞立詩 × Care Bears聯名款Tender Fairytale溫柔童話系列戒指。圖／亞立詩提供

Pandora x 迪士尼貓狗系列新品。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《101忠狗》小斑造型串飾，2,880元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《貓兒歷險記》杜翠絲與三隻小貓造型吊飾，3,280元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《貓兒歷險記》瑪莉貓串飾，2,680元。圖／Pandora提供

Pandora x 皮克斯《天外奇蹟》小逗造型串飾，4,080元。圖／Pandora提供