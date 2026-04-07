快訊

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

有望成為今年指標土地交易案！輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

聽新聞
0:00 / 0:00

可愛就是正義！迪士尼貓狗、Care Bears聯名珠寶 療癒每個人內心的小孩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亞立詩 × Care Bears聯名款Lucky Companion幸運隨行系列項鍊。圖／亞立詩提供
亞立詩 × Care Bears聯名款Lucky Companion幸運隨行系列項鍊。圖／亞立詩提供

可愛又毛茸茸的小動物總是能療癒人心。丹麥珠寶品Pandora全新「迪士尼貓狗系列」軟萌登場，精選迪士尼與皮克斯四大經典貓狗角色，以細膩工藝還原動畫神韻。《貓兒歷險記》的瑪莉貓瑪莉貓以粉色蝴蝶結與優雅坐姿化作吊飾，溫柔還原巴黎小淑女氣質；杜翠絲與三隻小貓款則重現溫馨家庭時刻。

《小姐與流氓》的小姐造型串飾，以柔和色彩細膩刻畫溫柔害羞的神情，重現經典浪漫場景；《天外奇蹟》小逗串飾搭載可轉動項圈，能切換「I LOVE YOU」與「SQUIRREL」字樣，完美還原狗狗熱情忠誠的模樣，一起推出的還有充滿電影冒險氛圍的汽球屋串飾與鏤空掌印串飾；《101 忠狗》小斑串飾以招牌斑點與靈動眼神為亮點，搭配可活動尾巴設計，充滿朝氣與活力，重現倫敦街頭的歡樂冒險。

台灣婚戒珠寶品牌亞立詩（ALUXE）則攜手全球經典療癒角色Care Bears推出全新聯名珠寶系列，童趣意象溫柔陪伴，為忙碌生活注入暖心儀式感。Care Bears聯名款共10款作品分三大系列，運用立體浮雕與3D雕塑金工，並導入客製化概念，可自由挑選寶石、角色與刻印，組合多達90種可能，讓每件珠寶都成為專屬情感紀念。

Lucky Companion幸運隨行系列帶來四款項鍊，以彩色寶石與細膩金工，將療癒小熊化作隨身幸運符；Tender Fairytale溫柔童話系列包含立體小熊浮雕戒指、童話光影戒指與浮雕耳環，以星星與愛心揉合成熟質感與可愛氛圍；Crafted for Care Bears專屬訂製系列則有坐姿、站姿小熊訂製項鍊與幸運小熊編織手鍊，透過3D立體工藝還原經典神態，可客製角色與配色。

ALUXE 亞立詩 × Care Bears聯名系列珠寶。圖／亞立詩提供
ALUXE 亞立詩 × Care Bears聯名系列珠寶。圖／亞立詩提供

亞立詩 × Care Bears聯名款專屬訂製系列項鍊。圖／亞立詩提供
亞立詩 × Care Bears聯名款專屬訂製系列項鍊。圖／亞立詩提供

亞立詩 × Care Bears聯名款Lucky Companion幸運隨行系列項鍊。圖／亞立詩提供
亞立詩 × Care Bears聯名款Lucky Companion幸運隨行系列項鍊。圖／亞立詩提供

亞立詩 × Care Bears聯名款Tender Fairytale溫柔童話系列戒指。圖／亞立詩提供
亞立詩 × Care Bears聯名款Tender Fairytale溫柔童話系列戒指。圖／亞立詩提供

Pandora x 迪士尼貓狗系列新品。圖／Pandora提供
Pandora x 迪士尼貓狗系列新品。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《101忠狗》小斑造型串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora x 迪士尼《101忠狗》小斑造型串飾，2,880元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《貓兒歷險記》杜翠絲與三隻小貓造型吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora x 迪士尼《貓兒歷險記》杜翠絲與三隻小貓造型吊飾，3,280元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼《貓兒歷險記》瑪莉貓串飾，2,680元。圖／Pandora提供
Pandora x 迪士尼《貓兒歷險記》瑪莉貓串飾，2,680元。圖／Pandora提供

Pandora x 皮克斯《天外奇蹟》小逗造型串飾，4,080元。圖／Pandora提供
Pandora x 皮克斯《天外奇蹟》小逗造型串飾，4,080元。圖／Pandora提供

Pandora x 迪士尼貓狗系列新品。圖／Pandora提供
Pandora x 迪士尼貓狗系列新品。圖／Pandora提供

巴黎 皮克斯 珠寶

延伸閱讀

中職／兄弟「花生漫畫」聯名主題日 推出Snoopy家族限定商品

Cartier雋永藍氣球腕表 與舒淇優雅啟程

Cartier雋永藍氣球腕表 與舒淇優雅啟程

相關新聞

可愛就是正義！迪士尼貓狗、Care Bears聯名珠寶 療癒每個人內心的小孩

可愛又毛茸茸的小動物總是能療癒人心。丹麥珠寶品Pandora全新「迪士尼貓狗系列」軟萌登場，精選迪士尼與皮克斯四大經典貓狗角色，以細膩工藝還原動畫神韻。《貓兒歷險記》的瑪莉貓瑪莉貓以粉色蝴蝶結與優雅坐姿化作吊飾，溫柔還原巴黎小淑女氣質；杜翠絲與三隻小貓款則重現溫馨家庭時刻。

假面騎士55年！聯名百年靈推日本限定Top Time限量表 銀座三越限時展

如果說漫威（Marvel）旗下的鋼鐵人是漫威宇宙中不可或缺的超重要角色，那麼從1971年開播至今55周年的「假面騎士」（仮面ライダー / Kamen Rider），就是日本老字號電影公司東映從昭和（1926－1989）跨越平成（1989－2019）、來到令和（2019至今）的時代經典。為慶祝假面騎士特攝影集開播55周年，瑞士高級製表品牌百年靈（Breitling）發表了一只以初代假面騎士為靈感的Top Time B01 Racing Kamen Rider Limited腕表，召喚出大男孩心中的熱血騎士精神，更有對昭和時代不滅的想望與遠眺。

辦公室的優雅叛逃 Daniel Wong發表2026春夏系列《未完待續》

台灣設計師品牌Daniel Wong日前在台北時裝週期間發表了2026系列，服裝以《Work in Progress》「未完待續」為主題，從辦公室日常結構出發，將看似中性的工作場域轉化為思考的起點，並延續品牌對圖像、結構與當代生活的探究。

白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣 再抽山嵐號觀光列車

隨著白沙屯媽祖與大甲媽祖遶境即將於4月12日、4月17日陸續起駕，數十萬信眾將踏上長距離徒步進香之路，被譽為「台版朝聖之路」的宗教文化，也帶動品牌聯名與周邊商品商機全面升溫。

Genlock加持！人氣饒舌歌手用8台iPhone 17 Pro拍出360度全景影片大作

剛從全球各大城市結束一連串50周年慶祝活動，總是有新梗的「Shot on iPhone」企劃再釋出最新跨界合作，透過越南超高人氣饒舌歌手MCK全新專輯《HVL》的預告影片（https://www.youtube.com/watch?v=-cu27141I6I&feature=youtu.be），攜手導演Phương Vũ，打造越南首支以iPhone 17 Pro完成拍攝的360°全景影像作品，不僅展現音樂與影像創作的跨界融合，也突顯iPhone在專業影像製作領域的技術躍進。

Sony Xperia推出廢手機回收服務響應永續！完成問卷送咖啡券再抽耳機

Sony長期推動永續發展，目標於2050年在產品和商業活動的生命週期中達到零環境足跡；Sony Xperia系列產品也從製造到包裝採取一系列永續措施，包括採用獨家「SORPLAS™」永續導向型再生塑膠製作重要元件，以及導入原創混合材料（Original Blended Material）實現零塑料包裝等計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。