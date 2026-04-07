假面騎士55年！聯名百年靈推日本限定Top Time限量表 銀座三越限時展

如果說漫威（Marvel）旗下的鋼鐵人是漫威宇宙中不可或缺的超重要角色，那麼從1971年開播至今55周年的「假面騎士」（仮面ライダー / Kamen Rider），就是日本老字號電影公司東映從昭和（1926－1989）跨越平成（1989－2019）、來到令和（2019至今）的時代經典。為慶祝假面騎士特攝影集開播55周年，瑞士高級製表品牌百年靈（Breitling）發表了一只以初代假面騎士為靈感的Top Time B01 Racing Kamen Rider Limited腕表，召喚出大男孩心中的熱血騎士精神，更有對昭和時代不滅的想望與遠眺。

假面騎士在1971年初次登上電視螢幕，頭戴面具、披上紅色圍巾、駕駛著摩托車並以腰帶進行變身，自1971至2026年，在涵蓋劇場版、外傳、舞台劇與漫畫原創角色前提下，擁有獨立名稱、具變身能力並稱為「假面騎士」的角色共超過150位！根據網站Fandom引用資料，單2000至2019年的20年間，販賣玩具與周邊所得便為東映（TOEI）與BANDAI收穫了約2,205億日幣，擁有強大的商業變現力。

然假面騎士難以被視為傳統的變裝（面具）超人，該系列形塑了一個面對孤獨、反思正義的自由（悲劇）英雄。假面騎士是被改造過後的人類，同時具有昆蟲特徵與超人體能。日本昭和年間合計發表了約10位不同的假面騎士，至今內容更持續擴張，成為獨自升級壯大的假面騎士宇宙；尤其2011年日本東北大地震之後，原作者、日本漫畫家石之森章太郎家鄉的石之森萬畫館更樹立了一尊假面騎士雕像，強調人類面對天災時的堅毅人性，將動漫特攝影集中的超人（類），賦予了時代與更寬宏的意涵。

更有甚者，昭和版的假面騎士（1971－1989）亦有幾分神似於Marvel中的鋼鐵人（Iron Man），兩者皆是被鋼鐵、科技改造的英雄，乘載了二次大戰後科技倫理的反思，其中初代假面騎士本鄉猛是被邪惡組織修卡（ショッカー/Shocker）強制將人體改造為半機械，鋼鐵人東尼史塔克（Tony Stark）則是在山洞中研發裝甲逃生。科技、機械都對兩人的技能點數有顯著加承，鋼鐵人的鋼鐵設備自不在話下，而昭和版假面騎士更高程度依賴了Cyclone「旋風號」特製摩托車，車體以當時的Suzuki T20為基礎，外觀則取樣Honda SL350K，車頭燈並不時變形、帶來武器攻擊功能。

從1971年穿越來到2026的百年靈（Breitling）全新Top Time限量計時碼表，正運用品牌系列中的Top Time系列為基礎，其動力來源使用品牌自製的B01計時碼表機芯，機芯具更穩定的導柱輪結構，並通過瑞士天文台認證（COSC），因此面盤六點鐘方向有著Chronometer字樣。

表款的九點鐘方向計時積分盤重現了經典的Cyclone「旋風號」符碼，也像正面欣賞摩托車的樣貌，左右兩側的白色既像觸角也形似摩托車把手，兩個白色橢圓形則像是假面騎士的複眼、也像是摩托車的車頭燈。手表面盤外圈的speedometer測速記刻度並改為呼應假面騎士的紅色，文字為Le Heros Eternel，象徵橫斷50年的堅毅勇氣，封閉式後底蓋再有著「旋風號」的剪影，全世界限量155只，僅在日本限定販售。

表款已在日前正式公開，百年靈更在日本東京的銀座三越本館一樓的The Stage佈置了一方特製空間，將重現一台復刻的「旋風號」機車、限量表款，以及初代假面騎士的人偶。快閃空間將在4月8日（三）展開，直至4月14日（二）為止，最終詳情，仍以現場與Breitling日本官方為主。

後底蓋重現了「旋風號」的經典剪影。圖／翻攝自IG

指針與時標上都加以夜光塗料，讓表款在低光源環境中也能讀取時間。圖／翻攝自IG

兩個計時積分盤（sub-dial）的形式，還原了假面騎士「旋風號」的車頭造型，面盤外側並有著紅色的Le Heros Eternal字樣。圖／翻攝自IG