快訊

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

有望成為今年指標土地交易案！輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

聽新聞
0:00 / 0:00

辦公室的優雅叛逃 Daniel Wong發表2026春夏系列《未完待續》

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
超長襯衫變奏為外套，搭配短版外套、抽繩、西裝面料長褲，讓人從壓抑的辦公室中予以解放。圖／Daniel Wong提供
超長襯衫變奏為外套，搭配短版外套、抽繩、西裝面料長褲，讓人從壓抑的辦公室中予以解放。圖／Daniel Wong提供

台灣設計品牌Daniel Wong日前在台北時裝週期間發表了2026系列，服裝以《Work in Progress》「未完待續」為主題，從辦公室日常結構出發，將看似中性的工作場域轉化為思考的起點，並延續品牌對圖像、結構與當代生活的探究。

本季以「辦公室」為核心場景，將辦公室空間視為一個持續運作的系統，從空間配置、時間節奏以致重複行為，重新整理出屬於Daniel Wong風格的設計邏輯與秩序感，而《Working Progress》所指涉的更是一種未完成、持續運行的狀態，進而回應生活的持續變化；服裝輪廓與剪裁上，系列回應辦公服裝的形式框架並重新拆解與組構，讓西裝外套、襯衫與工作制服等單品轉化為更具流動性的設計。品牌同時透過不同面料的組合與拼接，讓印花與服裝本體形成更緊密的連結，並將印花發展為跨領域應用的創意資產。

圖騰設計是Daniel Wong拿手的設計手法，大面積應用印有月份、手寫體字母與日曆格線的印花，並穿插領帶圖像、連環索鏈與精緻條紋；樣式細節則處處可見異材質拼接與織帶點綴，並將裝飾性的領帶轉化為服裝結構；整體色彩以沉穩的灰褐與洗鍊的黑白為基調，偶爾跳脫點綴以亮粉或湛藍，在繁複的層次中勾勒出時空交錯下、一場源自辦公室的優雅叛逃。

不規則的剪裁、縫合，結合上Daniel Wong愛用的圖騰，呈現不被拘束的自由與創意。圖／Daniel Wong提供
不規則的剪裁、縫合，結合上Daniel Wong愛用的圖騰，呈現不被拘束的自由與創意。圖／Daniel Wong提供

襯衫的垂墜感與褲裝的立體剪裁形成對比，行走間展現輕鬆與動感。圖／Daniel Wong提供
襯衫的垂墜感與褲裝的立體剪裁形成對比，行走間展現輕鬆與動感。圖／Daniel Wong提供

傳統的運動服裝、長褲在加入數字、筆記本記述後，將辦公室的待辦事項改造為玩味的細節點綴。圖／Daniel Wong提供
傳統的運動服裝、長褲在加入數字、筆記本記述後，將辦公室的待辦事項改造為玩味的細節點綴。圖／Daniel Wong提供

西裝面料、高領與不規則的短裙，催生出辦公室中的另類花火。圖／Daniel Wong提供
西裝面料、高領與不規則的短裙，催生出辦公室中的另類花火。圖／Daniel Wong提供

設計師Daniel Wong。圖／Daniel Wong提供
設計師Daniel Wong。圖／Daniel Wong提供

品牌 台北 設計

延伸閱讀

Dior雙排扣獵裝、鑲鑽項鍊 周杰倫造型藏巧思

Dior蝴蝶結玩到極致 勾起陳庭妮少女心

相關新聞

可愛就是正義！迪士尼貓狗、Care Bears聯名珠寶 療癒每個人內心的小孩

可愛又毛茸茸的小動物總是能療癒人心。丹麥珠寶品Pandora全新「迪士尼貓狗系列」軟萌登場，精選迪士尼與皮克斯四大經典貓狗角色，以細膩工藝還原動畫神韻。《貓兒歷險記》的瑪莉貓瑪莉貓以粉色蝴蝶結與優雅坐姿化作吊飾，溫柔還原巴黎小淑女氣質；杜翠絲與三隻小貓款則重現溫馨家庭時刻。

假面騎士55年！聯名百年靈推日本限定Top Time限量表 銀座三越限時展

如果說漫威（Marvel）旗下的鋼鐵人是漫威宇宙中不可或缺的超重要角色，那麼從1971年開播至今55周年的「假面騎士」（仮面ライダー / Kamen Rider），就是日本老字號電影公司東映從昭和（1926－1989）跨越平成（1989－2019）、來到令和（2019至今）的時代經典。為慶祝假面騎士特攝影集開播55周年，瑞士高級製表品牌百年靈（Breitling）發表了一只以初代假面騎士為靈感的Top Time B01 Racing Kamen Rider Limited腕表，召喚出大男孩心中的熱血騎士精神，更有對昭和時代不滅的想望與遠眺。

辦公室的優雅叛逃 Daniel Wong發表2026春夏系列《未完待續》

台灣設計師品牌Daniel Wong日前在台北時裝週期間發表了2026系列，服裝以《Work in Progress》「未完待續」為主題，從辦公室日常結構出發，將看似中性的工作場域轉化為思考的起點，並延續品牌對圖像、結構與當代生活的探究。

白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣 再抽山嵐號觀光列車

隨著白沙屯媽祖與大甲媽祖遶境即將於4月12日、4月17日陸續起駕，數十萬信眾將踏上長距離徒步進香之路，被譽為「台版朝聖之路」的宗教文化，也帶動品牌聯名與周邊商品商機全面升溫。

Genlock加持！人氣饒舌歌手用8台iPhone 17 Pro拍出360度全景影片大作

剛從全球各大城市結束一連串50周年慶祝活動，總是有新梗的「Shot on iPhone」企劃再釋出最新跨界合作，透過越南超高人氣饒舌歌手MCK全新專輯《HVL》的預告影片（https://www.youtube.com/watch?v=-cu27141I6I&feature=youtu.be），攜手導演Phương Vũ，打造越南首支以iPhone 17 Pro完成拍攝的360°全景影像作品，不僅展現音樂與影像創作的跨界融合，也突顯iPhone在專業影像製作領域的技術躍進。

Sony Xperia推出廢手機回收服務響應永續！完成問卷送咖啡券再抽耳機

Sony長期推動永續發展，目標於2050年在產品和商業活動的生命週期中達到零環境足跡；Sony Xperia系列產品也從製造到包裝採取一系列永續措施，包括採用獨家「SORPLAS™」永續導向型再生塑膠製作重要元件，以及導入原創混合材料（Original Blended Material）實現零塑料包裝等計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。