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辦公室的優雅叛逃 Daniel Wong發表2026春夏系列《未完待續》
台灣設計師品牌Daniel Wong日前在台北時裝週期間發表了2026系列，服裝以《Work in Progress》「未完待續」為主題，從辦公室日常結構出發，將看似中性的工作場域轉化為思考的起點，並延續品牌對圖像、結構與當代生活的探究。
本季以「辦公室」為核心場景，將辦公室空間視為一個持續運作的系統，從空間配置、時間節奏以致重複行為，重新整理出屬於Daniel Wong風格的設計邏輯與秩序感，而《Working Progress》所指涉的更是一種未完成、持續運行的狀態，進而回應生活的持續變化；服裝輪廓與剪裁上，系列回應辦公服裝的形式框架並重新拆解與組構，讓西裝外套、襯衫與工作制服等單品轉化為更具流動性的設計。品牌同時透過不同面料的組合與拼接，讓印花與服裝本體形成更緊密的連結，並將印花發展為跨領域應用的創意資產。
圖騰設計是Daniel Wong拿手的設計手法，大面積應用印有月份、手寫體字母與日曆格線的印花，並穿插領帶圖像、連環索鏈與精緻條紋；樣式細節則處處可見異材質拼接與織帶點綴，並將裝飾性的領帶轉化為服裝結構；整體色彩以沉穩的灰褐與洗鍊的黑白為基調，偶爾跳脫點綴以亮粉或湛藍，在繁複的層次中勾勒出時空交錯下、一場源自辦公室的優雅叛逃。
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