白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣 再抽山嵐號觀光列車

隨著白沙屯媽祖與大甲媽祖遶境即將於4月12日、4月17日陸續起駕，數十萬信眾將踏上長距離徒步進香之路，被譽為「台版朝聖之路」的宗教文化，也帶動品牌聯名與周邊商品商機全面升溫。

深耕媽祖文化多年的泰山食品，今年持續參與雙媽祖盛事，不僅推出「白沙屯媽祖純水聯名款」，同步展開「大甲媽油點甜」抽獎活動，從補水需求到祈福寓意商品，全面陪伴香燈腳完成進香旅程。

白沙屯媽祖進香活動將於4月12日23時55分起駕，今年邁入第二年的泰山純水聯名版本，以「粉紅超跑」為設計靈感，瓶身印製Q版媽祖形象，搭配柔和色調呈現守護與祝福意象，瓶蓋則加入「保庇不斷」字樣，象徵一路平安。

考量進香徒步時間長、補水需求高，產品採105°C高溫煮沸與多重過濾殺菌製程，並採用不脫落瓶蓋設計，方便信眾在人潮密集的遶境隊伍中單手開蓋飲用，提升行走過程的便利性。

今年聯名純水備貨量近400萬瓶，即日起於全台超商、量販、電商與品牌通路陸續販售。泰山也贊助2萬瓶純水，於起駕晚會、迎駕與進香期間發放；4月12日至20日進香期間，搭乘通霄線免費接駁車的信眾，還可獲得限量700mL聯名瓶款。

另一場宗教盛事大甲媽祖遶境將於4月17日22時05分起駕。泰山食品今年擴大聯名品項，推出「大甲媽油點甜」活動，以油品象徵光明與富足，點心則寓意好運與聚財，結合民俗文化祝福概念。

即日起至4月30日，購買指定泰山油品、八寶粥、花生仁湯、仙草蜜等60項商品，不限金額即可登錄發票參加抽獎。最大獎包含LINE POINTS 8888點，以及價值7,800元的「山嵐號」觀光列車套票，讓信眾在進香祈福之餘，也延伸旅遊體驗。

活動詳情可至官方網站查詢。

泰山純水瓶身融入粉紅超跑的意象，印製Q版媽祖的肖像、以柔和色調勾勒出媽祖的慈悲愛護，瓶蓋上也放上「保庇不斷」象徵媽祖守護著信眾。圖/泰山提供