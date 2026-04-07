快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

Genlock加持！人氣饒舌歌手用8台iPhone 17 Pro拍出360度全景影片大作

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
多視角畫面無縫拼接，建構出高度沉浸的360°敘事空間。圖／Apple提供
多視角畫面無縫拼接，建構出高度沉浸的360°敘事空間。圖／Apple提供

剛從全球各大城市結束一連串50周年慶祝活動，總是有新梗的「Shot on iPhone」企劃再釋出最新跨界合作，透過越南超高人氣饒舌歌手MCK全新專輯《HVL》的預告影片（https://www.youtube.com/watch?v=-cu27141I6I&feature=youtu.be），攜手導演Phương Vũ，打造越南首支以iPhone 17 Pro完成拍攝的360°全景影像作品，不僅展現音樂與影像創作的跨界融合，也突顯iPhone在專業影像製作領域的技術躍進。

本次合作最大亮點，在於這支全景預告影片共動用8台iPhone 17 Pro同步拍攝，並透過首度應用在iPhone上的Genlock技術精準校時，使多機畫面在時間軸上達到幀級精確同步。這項過去多應用於專業電影攝影機與電視製播系統的技術，如今首次完整導入手機拍攝流程，讓多視角畫面能無縫拼接，建構出高度沉浸的360°敘事空間。特別推薦大家透過 iPhone、iPad或Mac上的YouTube App觀看，可自由切換視角探索畫面細節，甚至在不同角落發現隱藏彩蛋，進一步強化互動式觀影體驗。

在影像規格方面，團隊採用ProRes RAW與Apple Log 2格式進行錄製，大幅提升畫面動態範圍與後期調色彈性，使整體影像呈現更細膩的光影層次與真實色彩。這樣的製作流程，過去多仰賴高階攝影設備與龐大製作成本，如今透過iPhone即可完成，也再度證明iPhone支撐專業影像工作流的實力。

導演Phương Vũ指出，iPhone 17 Pro的Genlock技術讓多機拍攝得以完美同步，搭配高品質編碼格式，讓團隊能在有限設備條件下實現高度複雜的拍攝構想，從多機協作到後期製作皆更具效率與彈性。他也強調，這次參與Shot on iPhone專案的團隊多為長期合作夥伴，能共同完成如此具實驗性與野心的作品，別具意義。

MCK則表示，《HVL》以「痛苦」、「混沌」與「自由」3大篇章構成，延續其個人音樂語言的探索。希望透過360°影像形式，打破傳統觀看框架，讓觀眾依自身節奏與視角理解作品，進而建立更具個人化的感受連結。

隨著iPhone影像能力持續進化，從單機拍攝到多機同步、從平面敘事到沉浸式體驗，手機已不再只是記錄工具，而逐步成為創作者可依賴的專業製作平台。

全景影片共動用8台iPhone 17 Pro進行同步拍攝。圖／Apple提供
全景影片共動用8台iPhone 17 Pro進行同步拍攝。圖／Apple提供

導演Phương Vũ運用8台iPhone 17 Pro，實現全新構圖視角。圖／Apple提供
導演Phương Vũ運用8台iPhone 17 Pro，實現全新構圖視角。圖／Apple提供

導演Phương Vũ表示，透過iPhone 17 Pro的強大能力進行拍攝，讓許多充滿野心的構想得以實現。圖／Apple提供
導演Phương Vũ表示，透過iPhone 17 Pro的強大能力進行拍攝，讓許多充滿野心的構想得以實現。圖／Apple提供

iPad 越南 iPhone 17 Pro

延伸閱讀

蘋果學生挑戰賽 傅羿綸打造心靈療癒APP獲傑出獎

蘋果盛世後的挑戰／蘋果50年 創新巨頭的中年危機?

演唱會神機再進化 vivo X300 Ultra 打破行動攝影天花板

相關新聞

白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣 再抽山嵐號觀光列車

隨著白沙屯媽祖與大甲媽祖遶境即將於4月12日、4月17日陸續起駕，數十萬信眾將踏上長距離徒步進香之路，被譽為「台版朝聖之路」的宗教文化，也帶動品牌聯名與周邊商品商機全面升溫。

Genlock加持！人氣饒舌歌手用8台iPhone 17 Pro拍出360度全景影片大作

剛從全球各大城市結束一連串50周年慶祝活動，總是有新梗的「Shot on iPhone」企劃再釋出最新跨界合作，透過越南超高人氣饒舌歌手MCK全新專輯《HVL》的預告影片（https://www.youtube.com/watch?v=-cu27141I6I&feature=youtu.be），攜手導演Phương Vũ，打造越南首支以iPhone 17 Pro完成拍攝的360°全景影像作品，不僅展現音樂與影像創作的跨界融合，也突顯iPhone在專業影像製作領域的技術躍進。

Sony Xperia推出廢手機回收服務響應永續！完成問卷送咖啡券再抽耳機

Sony長期推動永續發展，目標於2050年在產品和商業活動的生命週期中達到零環境足跡；Sony Xperia系列產品也從製造到包裝採取一系列永續措施，包括採用獨家「SORPLAS™」永續導向型再生塑膠製作重要元件，以及導入原創混合材料（Original Blended Material）實現零塑料包裝等計畫。

小而美才是王道！精品郵輪「島嶼天空」首航台中 翻轉中部郵輪商機

台中港等待7年後，終於迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，成為今年第1艘抵埠的的國際郵輪，雖是台中港歷來噸位最小的國際郵輪，但也載來了84位旅客，台中港務分公司表示，總噸位僅4200噸，噸位雖不能和2015年抵達的皇家加勒比遊輪海洋量子號相比，但屬於小型精品郵輪，反而適合台中港風浪較大、潮差限制的條件，因此能打破7年無郵輪靠港紀錄，成為精品郵輪市場復甦的先聲。

日內瓦鐘表拍賣五月登場！佳士得獻昆西瓊斯私人珍藏 富藝斯推製表傑作

以精品拍賣為主的日內瓦拍賣將於5月舉槌。今年佳士得（Christie’s）將於珍稀名表現場拍賣會上呈獻已故音樂巨擘昆西瓊斯（Quincy Jones）的私人收藏，為市場矚目的專場之一。富藝斯（Phillips）與 Bacs & Russo則將於「Geneva Watch Auction: XXIII」現場拍賣上呈獻「Chronometry 精準計時珍藏」橫跨1797年至1935年的珍稀時計收藏，梳理近140年間「時間精度」的發展歷程，堪稱鐘表史上極具學術價值的一次重要集結。

酷帥大人系OPEN!來了！7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，今年4月再度與BEAMS DESIGN設計師攜手打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，黑白色系酷帥風格更百搭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。