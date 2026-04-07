Genlock加持！人氣饒舌歌手用8台iPhone 17 Pro拍出360度全景影片大作

剛從全球各大城市結束一連串50周年慶祝活動，總是有新梗的「Shot on iPhone」企劃再釋出最新跨界合作，透過越南超高人氣饒舌歌手MCK全新專輯《HVL》的預告影片（https://www.youtube.com/watch?v=-cu27141I6I&feature=youtu.be），攜手導演Phương Vũ，打造越南首支以iPhone 17 Pro完成拍攝的360°全景影像作品，不僅展現音樂與影像創作的跨界融合，也突顯iPhone在專業影像製作領域的技術躍進。

本次合作最大亮點，在於這支全景預告影片共動用8台iPhone 17 Pro同步拍攝，並透過首度應用在iPhone上的Genlock技術精準校時，使多機畫面在時間軸上達到幀級精確同步。這項過去多應用於專業電影攝影機與電視製播系統的技術，如今首次完整導入手機拍攝流程，讓多視角畫面能無縫拼接，建構出高度沉浸的360°敘事空間。特別推薦大家透過 iPhone、iPad或Mac上的YouTube App觀看，可自由切換視角探索畫面細節，甚至在不同角落發現隱藏彩蛋，進一步強化互動式觀影體驗。

在影像規格方面，團隊採用ProRes RAW與Apple Log 2格式進行錄製，大幅提升畫面動態範圍與後期調色彈性，使整體影像呈現更細膩的光影層次與真實色彩。這樣的製作流程，過去多仰賴高階攝影設備與龐大製作成本，如今透過iPhone即可完成，也再度證明iPhone支撐專業影像工作流的實力。

導演Phương Vũ指出，iPhone 17 Pro的Genlock技術讓多機拍攝得以完美同步，搭配高品質編碼格式，讓團隊能在有限設備條件下實現高度複雜的拍攝構想，從多機協作到後期製作皆更具效率與彈性。他也強調，這次參與Shot on iPhone專案的團隊多為長期合作夥伴，能共同完成如此具實驗性與野心的作品，別具意義。

MCK則表示，《HVL》以「痛苦」、「混沌」與「自由」3大篇章構成，延續其個人音樂語言的探索。希望透過360°影像形式，打破傳統觀看框架，讓觀眾依自身節奏與視角理解作品，進而建立更具個人化的感受連結。

隨著iPhone影像能力持續進化，從單機拍攝到多機同步、從平面敘事到沉浸式體驗，手機已不再只是記錄工具，而逐步成為創作者可依賴的專業製作平台。

全景影片共動用8台iPhone 17 Pro進行同步拍攝。圖／Apple提供

導演Phương Vũ運用8台iPhone 17 Pro，實現全新構圖視角。圖／Apple提供