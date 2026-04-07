Sony Xperia推出廢手機回收服務響應永續！完成問卷送咖啡券再抽耳機

Sony長期推動永續發展，目標於2050年在產品和商業活動的生命週期中達到零環境足跡；Sony Xperia系列產品也從製造到包裝採取一系列永續措施，包括採用獨家「SORPLAS™」永續導向型再生塑膠製作重要元件，以及導入原創混合材料（Original Blended Material）實現零塑料包裝等計畫。

根據環境部資源循環署資料，台灣每年銷售約500萬支手機，內含超過70種稀缺金屬，而消費者新機汰換留下的廢棄舊機其實深具回收價值，妥善回收不僅可循環作為其他電子產品原料，更能避免隨意棄置造成環境負擔。Sony Xperia順應循環永續趨勢，即日起至2027年3月31日於全台Sony直營店、專賣店及維修中心推出廢手機回收服務，每回收一支廢棄舊手機，Sony Xperia將限量送一張咖啡券，完成問卷填寫還有機會抽中Sony WF-C510真無線藍牙耳機（市值1,990元，不挑色），活動期間每一季將抽出2名。

此外，Sony Xperia亦為VIP會員推出專屬生日回饋，即日起凡為Sony Xperia VIP，於生日當月或次月到Sony Xperia直營店或專賣店回購新機，並於時間內完成VIP登入，即可於購機次月獲得LINE POINTS 1,000點，活動截止時間依官方公告為準。

Sony Xperia 廢手機回收服務與 VIP 生日購機回饋即日開跑，詳情可洽 Sony 直營店、專賣店及維修中心等指定門市。Sony Xperia 未來也將持續推動永續行動，為消費者打造更友善環境的數位生活。

●附註：詳細活動內容以官網、活動網頁、門市公告為準。