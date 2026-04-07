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小而美才是王道！精品郵輪「島嶼天空」首航台中 翻轉中部郵輪商機

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「島嶼天空」號郵輪首度靠泊，成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪。記者黃仲裕／攝影
「島嶼天空」號郵輪首度靠泊，成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪。記者黃仲裕／攝影

台中港等待7年後，終於迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，成為今年第1艘抵埠的的國際郵輪，雖是台中港歷來噸位最小的國際郵輪，但也載來了84位旅客，台中港務分公司表示，總噸位僅4200噸，噸位雖不能和2015年抵達的皇家加勒比遊輪海洋量子號相比，但屬於小型精品郵輪，反而適合台中港風浪較大、潮差限制的條件，因此能打破7年無郵輪靠港紀錄，成為精品郵輪市場復甦的先聲。

「島嶼天空」號這次來到台中港前，是從香港出發，81位旅客多來自香港，沿途已停靠高雄和馬公（澎湖），下一站前往基隆及花蓮港後，再駛往日本石垣島形成環台灣跳島航線，強調精緻深度體驗，全船客房皆為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1：1的船員與旅客比，提供旅客高品質服務。

台中港務分公司總經理林春福指出，台中港近年翻修旅客服務中心（空調、手扶梯等），並提供碼頭費優惠，吸引亞洲郵輪熱潮中的精品級船隻，巴哈馬籍「島嶼天空」號抵埠後，安全靠泊貨運導向的台中港19A碼頭，由船東安排三輛遊覽車接駁84位旅客，兩輛前往日月潭、一輛前往鹿港遊覽觀光一整天；不僅得到船東首肯，6月將再次造訪台中港，甚至不排除「過夜」外，今年預計還有「奧德賽號」、「世界號」等郵輪到陸續到港。

市議員楊典忠表示，自2019年12月24日台中港迎來歌詩達新浪漫號的1800名遊客後，已連續7年無郵輪靠港，前年底市府高調宣稱12月18日將有郵輪停靠台中港，但今年1月原訂進港的三井海洋富士號，同樣因東北季風「港區潮差大、環境觀感不佳」取消進港，去年依舊掛零，主因在於碼頭與市區景點距離過遠、大眾運輸接駁不便，呼籲市府應積極配合港務公司，強化聯外交通與特色套裝行程的規劃。

台中港務分公司指出，這次「島嶼天空」能在4月順利停靠台中港，主要是「吃水淺、船身小，不易受東北季風影響」，這是測試中台灣觀光產品的機會，船長已承諾6月再訪，顯示非一次性探路，甚至計畫在台中港停泊1至3天，延長上岸時間；面對當前油價上漲，雖會推升郵輪票價，影響大噸位船隻意願，但小型精品郵輪成本較低、航程彈性，受影響小，且高端旅客注重獨特體驗而非價格，提升產品價值，有助抵銷票價壓力。

參山國家風管處處長曹忠猷指出，未來將結合中部七縣市風景區，如日月潭、鹿港、大甲鎮瀾宮、台中國家歌劇院、草悟道、麗寶樂園等，跨縣市整合彰化、南投資源，再加上海洋生態館、梧棲漁港、電力博物館、三井Outlet購物，其他還有高美濕地、鐵砧山風景區、舊城區商圈，打造深度文化探索與永續體驗，努力滿足精品旅客需求。

「島嶼天空」號成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪，立法院副院長江啟臣（中）獲邀登上郵輪參觀。記者黑中亮／攝影
「島嶼天空」號成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪，立法院副院長江啟臣（中）獲邀登上郵輪參觀。記者黑中亮／攝影

「島嶼天空」號郵輪首度靠泊，成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪。記者黃仲裕／攝影
「島嶼天空」號郵輪首度靠泊，成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪。記者黃仲裕／攝影

「島嶼天空」號成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪，立法院副院長江啟臣（中）獲邀登上郵輪參觀。記者黑中亮／攝影
「島嶼天空」號成為7年來第1艘停靠台中港19A碼頭的國際郵輪，立法院副院長江啟臣（中）獲邀登上郵輪參觀。記者黑中亮／攝影

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