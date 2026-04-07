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日內瓦鐘表拍賣五月登場！佳士得獻昆西瓊斯私人珍藏 富藝斯推製表傑作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
富藝斯日內瓦拍賣拍品編號131，Robert Pennington 1797年航海天文鐘，估價80,000瑞郎起。源自 Thomas Mudge 經典設計，全球僅存未修改原件僅四枚，見證近代精準計時起源。圖／富藝斯提供
富藝斯日內瓦拍賣拍品編號131，Robert Pennington 1797年航海天文鐘，估價80,000瑞郎起。源自 Thomas Mudge 經典設計，全球僅存未修改原件僅四枚，見證近代精準計時起源。圖／富藝斯提供

以精品拍賣為主的日內瓦拍賣將於5月舉槌。今年佳士得（Christie’s）將於珍稀名表現場拍賣會上呈獻已故音樂巨擘昆西瓊斯（Quincy Jones）的私人收藏，為市場矚目的專場之一。富藝斯（Phillips）與 Bacs & Russo則將於「Geneva Watch Auction: XXIII」現場拍賣上呈獻「Chronometry 精準計時珍藏」橫跨1797年至1935年的珍稀時計收藏，梳理近140年間「時間精度」的發展歷程，堪稱鐘表史上極具學術價值的一次重要集結。

佳士得於 5 月 11 日在日內瓦四季酒店舉槌的現場拍賣上所推出來自音樂傳奇人物Quincy Jones之私人珍藏中，領銜的重量級拍品為一枚百達翡麗的金鷹Nautilus Ref. 3700/1JA，1981年製作售出，由這位傳奇音樂大師珍藏長達43年。金鷹腕表為Gerald Genta經典設計，以船艙舷窗為靈感，整體式表殼、水平壓紋表盤與一體式鍊帶為其標誌，以鋼質重新定義奢華腕表；2026年適逢Nautilus系列歡慶50周年，更顯彌足珍貴。

另一件焦點為芝柏（Girard-Perregaux）的World Time Control Shadow Ref. 49820，約2011年製，由 「跨界歌王」男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）贈與Quincy Jones，具備世界時間與飛返計時雙重複雜功能，陶瓷化鈦金屬表殼輕盈堅固。另一件由U2樂團主唱Bono於Quincy Jones 80歲大壽時親贈之禮22K金彩鑽墜鍊，背面鐫刻「B4Q80」，紀念意義濃厚。兩件拍品都承載時代記憶與人文光輝，無論對藏家或樂迷而言，均是難得一遇的收藏良機。

富藝斯於5月9日至10日兩日在日內瓦總統酒店舉行Geneva Watch Auction: XXIII現場拍賣，其中「Chronometry精準計時珍藏」共11件的珍稀私人收藏橫跨1797至1935年，完整呈現英國、德國瑞士三國追求極致計時的百年演變。其中焦點拍品首推Louis Richard 1860 年陀飛輪計時碼表，為製表史上獨一無二的結構，結合恆力機制、陀飛輪與三掣式擒縱，搭載雙金補償擺輪與螺旋游絲，過去為哈佛天文台台長Harlow Shapley收藏，是技術與歷史價值兼具的頂級藏品。

另一件重量級拍品則是Karl Geitz的1935年飛行陀飛輪學院表，出自德國格拉蘇蒂（Glashütte） 製表名校，在Alfred Helwig指導下完成，結合飛行陀飛輪與掣動擒縱，1937年獲德國海事計時大賽特等獎，見證德國精密製表最高水準。另一件由Robert Pennington與Richard Pendleton依據製錶師Thomas Mudge的設計於1797年前後打造的航海天文鐘，採用恆定動力機制，在當時為解決經度測量問題的重要技術嘗試。全球僅完成26件，目前僅存四枚未修改原件，而此次上拍的第25號作品更是少數維持原始狀態的珍品之一，是見證18世紀末航海與科學發展的關鍵里程碑之作。

佳士得日內瓦珍稀名表拍賣，百達翡麗Nautilus Ref. 3700/1JA，1981年製，Quincy Jones珍藏43年，估價10萬瑞郎起。圖／佳士得提供
佳士得日內瓦珍稀名表拍賣，百達翡麗Nautilus Ref. 3700/1JA，1981年製，Quincy Jones珍藏43年，估價10萬瑞郎起。圖／佳士得提供

佳士得日內瓦珍稀名表拍賣，芝柏World Time Control Shadow腕表，2011年由Andrea Bocelli贈與Quincy Jones，搭載世界時間與飛返計時複雜功能，陶瓷化鈦金屬，估價5,000瑞郎起。圖／佳士得提供
佳士得日內瓦珍稀名表拍賣，芝柏World Time Control Shadow腕表，2011年由Andrea Bocelli贈與Quincy Jones，搭載世界時間與飛返計時複雜功能，陶瓷化鈦金屬，估價5,000瑞郎起。圖／佳士得提供

富藝斯日內瓦拍賣拍品編號108，Louis Richard 1860年陀飛輪計時碼錶，估價10萬瑞郎起，為本場最高。獨創恆力機制、陀飛輪與三掣擒縱結構，製表史上僅此一枚，來自哈佛天文台舊藏。圖／富藝斯提供
富藝斯日內瓦拍賣拍品編號108，Louis Richard 1860年陀飛輪計時碼錶，估價10萬瑞郎起，為本場最高。獨創恆力機制、陀飛輪與三掣擒縱結構，製表史上僅此一枚，來自哈佛天文台舊藏。圖／富藝斯提供

富藝斯日內瓦拍賣拍品編號14，Karl Geitz 1935年飛行陀飛輪學院表，估價80,000瑞郎起。德國格拉蘇蒂工藝巔峰，曾獲海事計時大賽特等獎，兼具技術與歷史地位。圖／富藝斯提供
富藝斯日內瓦拍賣拍品編號14，Karl Geitz 1935年飛行陀飛輪學院表，估價80,000瑞郎起。德國格拉蘇蒂工藝巔峰，曾獲海事計時大賽特等獎，兼具技術與歷史地位。圖／富藝斯提供

佳士得日內瓦珍稀名表拍賣，22K金彩鑽墜鍊，由Bono贈與Quincy Jones作80歲生日禮，背面鐫刻「B4Q80」紀念字樣，估價10,000瑞郎起。圖／佳士得提供
佳士得日內瓦珍稀名表拍賣，22K金彩鑽墜鍊，由Bono贈與Quincy Jones作80歲生日禮，背面鐫刻「B4Q80」紀念字樣，估價10,000瑞郎起。圖／佳士得提供

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