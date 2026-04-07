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酷帥大人系OPEN!來了！7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品，人氣大明星OPEN!共6款酷黑炫白新品登場，4月15日至5月12日系列商品任2件9折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品，人氣大明星OPEN!共6款酷黑炫白新品登場，4月15日至5月12日系列商品任2件9折。圖／7-ELEVEN提供

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，今年4月再度與BEAMS DESIGN設計師攜手打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，黑白色系酷帥風格更百搭。

7-ELEVEN日用品結構豐富多元，已持續多年攜手各界開發獨家規格商品，現有包含與日本知名連鎖生活雜貨選物店品牌LOFT合作的「LOFT SELECT」複合店、引進日本生活雜貨品牌Watts等，推出超過百款商品。近2年在穿戴用品系列也推出多款質感選擇，同時更觀察到去年底登場的「BEAMS DESIGN」30款商品中，不僅創下熱門商品開賣即秒殺的熱潮，目前逾全台限定2,400間門市專區販售品項中，以襪子、包袋、雨傘類等實用類單品最受消費者喜愛。

2026年開春之際，7-ELEVEN再宣布「COMBINI GOODS」第二波新品攜手人氣大明星OPEN!推出聯名新品，6款全新商品一改鮮明繽紛色系風格，以酷帥的黑白色系打造專屬大人系OPEN!的趣味與時尚潮流，售價129元到699元不等，限店販售單品包含刺繡上衣、中筒襪、背心購物袋，還有將大氣球遊行的「飛翔版」結合BEAMS簡約潮流推出的「OPEN!飛翔紀念版托特袋」，兩面不一樣圖案可隨穿搭心情更替。

「OPEN!頭像刺繡上衣」共有黑、白兩色（每款售價699元），延續BEAMS品牌嚴選品質採厚磅數材質一年四季皆可穿搭，搭配「OPEN!經典頭像中筒襪」（129元），各種褲型或裙裝皆可搭配。

OPEN!經典頭像背心袋，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!經典頭像背心袋，售價299元。圖／7-ELEVEN提供

OPEN!飛翔紀念版托特袋，售價349元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!飛翔紀念版托特袋，售價349元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品，人氣大明星OPEN!共6款酷黑炫白新品登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品，人氣大明星OPEN!共6款酷黑炫白新品登場。圖／7-ELEVEN提供

OPEN!頭像刺繡上衣，每款售價699元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!頭像刺繡上衣，每款售價699元。圖／7-ELEVEN提供

粉絲必買的「OPEN!飛翔紀念版托特袋」，兩面不一樣圖案可隨穿搭心情更替。圖／7-ELEVEN提供
粉絲必買的「OPEN!飛翔紀念版托特袋」，兩面不一樣圖案可隨穿搭心情更替。圖／7-ELEVEN提供

OPEN!經典頭像中筒襪，每款售價129元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!經典頭像中筒襪，每款售價129元。圖／7-ELEVEN提供

日本 7-Eleven

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