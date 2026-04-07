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台南購物節登錄金額破73.7億 企業力挺抽獎好禮助攻

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節好禮月月抽獎項受贈感恩茶會，左為市長黃偉哲，右為台南市大台南不動產建築開發商業同業公會理事長胡富文。圖／台南市經發局提供
台南購物節好禮月月抽獎項受贈感恩茶會，左為市長黃偉哲，右為台南市大台南不動產建築開發商業同業公會理事長胡富文。圖／台南市經發局提供

2025台南購物節自去年10月開跑至今年3月1日圓滿落幕，在全民參與及在地業者力挺下，消費登錄總金額突破73.7億元，展現亮眼成果。台南市政府今天在台南晶英酒店舉辦「企業捐贈感恩茶會」，市長黃偉哲頒發感謝狀，向企業表達誠摯謝意。

市府表示，本次購物節在企業熱情響應下，獎項內容更加豐富多元，其中森霸電力股份有限公司贊助電動自行車及電動機車，提供市府作為公務使用及活動加碼抽獎；台南市大台南不動產開發商業同業公會亦贊助多項3C產品作為抽獎好禮，為活動增添亮點，也提升整體參與熱度。活動期間會員數及消費登錄金額均較去年成長，顯示活動成效持續提升。

黃偉哲表示，台南購物節邁入第15年，已成為全國具指標性的城市行銷活動，持續以庶民經濟為主軸，串聯商圈、公有零售市場、夜市及攤商，讓民眾以親民消費即可參與抽獎。此次在企業界以實際行動支持下，不僅大幅提升活動吸引力與民眾參與度，也展現市府與在地企業攜手合作、共同帶動台南經濟發展的良好成果。

經發局指出，未來將持續以「台南購物節」為重要行銷平台，結合在地商圈、店家、觀光工廠、美食伴手禮及傳統市場，並透過多元行銷管道，推廣台南城市特色與觀光資源，進一步吸引人潮與商機。

台南購物節獎項受贈感恩茶會。圖／台南市經發局提供
台南購物節獎項受贈感恩茶會。圖／台南市經發局提供

台南購物節好禮月月抽獎項受贈感恩茶會，左為市長黃偉哲，右為森霸電力股份有限公司董事長許勝豐。圖／台南市經發局提供
台南購物節好禮月月抽獎項受贈感恩茶會，左為市長黃偉哲，右為森霸電力股份有限公司董事長許勝豐。圖／台南市經發局提供

台南購物節獎項受贈感恩茶會。圖／台南市經發局提供
台南購物節獎項受贈感恩茶會。圖／台南市經發局提供

台南 黃偉哲

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