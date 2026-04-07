夏天第一杯曝光！星巴克推蘋果山茶花系列 海島熊、媽祖杯一次開賣

迎接初夏，星巴克宣布，自4月8日起推出全新「蘋果山茶花風味系列」，以水果與花香交織為主題，打造清爽輕盈的季節飲品，同步帶來Bearista™度假村系列、祈願文化杯款與多款夏季輕食，為夏日市場揭開序幕。

此次主打「蘋果山茶花風味氣泡美式」與「蘋果山茶花風味美式」，將蘋果果香與山茶花細緻花韻結合濃縮咖啡，其中氣泡美式加入氣泡水，展現清爽果香與沁涼口感，打造今年初夏話題新品。另一款「蘋果山茶花風味青茶」則融合蘋果香氣與烏龍青茶回甘，帶出輕盈優雅的花園系茶飲風味。

同步回歸的人氣「芒果火龍果星沁爽」系列，以芒果、火龍果與檸檬或椰奶打造南洋風格清爽飲品，繽紛色彩與熱帶口感鎖定夏日解渴商機。

咖啡部分則推薦「星巴克®單一產區哥倫比亞拿里諾」，來自高海拔產區，展現榛果香氣與可可尾韻，延續近年單一產區精品咖啡風潮。

餐飲新品也同步登場，包括美式牛肉穀物堡、芋見奶油軟法與牛肝菌焗烤馬鈴薯塔，主打清爽與飽足兼具的輕食選擇。

周邊商品方面，以千禧復古美學打造的Bearista™度假村系列為最大亮點，透過海島色系、衝浪與度假元素營造夏日氛圍；同時推出結合台灣民間信仰文化的祈願系列馬克杯，融入媽祖、財神爺等祝福意象，更推出真金工藝珍藏杯款。配合近期媽祖遶境話題，指定祈願杯自4月7日至20日享88折優惠。

星巴克表示，希望透過飲品、咖啡與文化商品的多元設計，讓顧客在日常咖啡時光中感受初夏氛圍，將生活轉化為一場隨時展開的度假體驗。

好評推薦「芒果火龍果檸檬星沁爽」與「芒果火龍果椰奶星沁爽」。圖/星巴克提供

祈願系列同步推出祈願主題小熊鑰匙圈，以財神爺與媽祖為設計靈感，為整體收藏增添趣味與祝福氛圍。圖/星巴克提供

小熊度假村馬克杯，售價800元。圖/星巴克提供

「星巴克®單一產區哥倫比亞拿里諾」，散發溫潤的烘烤榛果香氣，交織甜美細緻的草本風味，口感層次分明，並以柔和綿長的可可粉餘韻優雅收尾，展現均衡而迷人的風味表現。圖/星巴克提供

迎接初夏風情，以千禧復古美學為靈感「Bearista™度假村系列」，推出系列杯款。圖/星巴克提供