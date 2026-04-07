快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天第一杯曝光！星巴克推蘋果山茶花系列 海島熊、媽祖杯一次開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「蘋果山茶花風味氣泡美式」加入氣泡水，果香清甜、氣泡爽口，帶來層次分明且沁涼暢快的夏日新體驗。圖/星巴克提供
「蘋果山茶花風味氣泡美式」加入氣泡水，果香清甜、氣泡爽口，帶來層次分明且沁涼暢快的夏日新體驗。圖/星巴克提供

迎接初夏，星巴克宣布，自4月8日起推出全新「蘋果山茶花風味系列」，以水果與花香交織為主題，打造清爽輕盈的季節飲品，同步帶來Bearista™度假村系列、祈願文化杯款與多款夏季輕食，為夏日市場揭開序幕。

此次主打「蘋果山茶花風味氣泡美式」與「蘋果山茶花風味美式」，將蘋果果香與山茶花細緻花韻結合濃縮咖啡，其中氣泡美式加入氣泡水，展現清爽果香與沁涼口感，打造今年初夏話題新品。另一款「蘋果山茶花風味青茶」則融合蘋果香氣與烏龍青茶回甘，帶出輕盈優雅的花園系茶飲風味。

同步回歸的人氣「芒果火龍果星沁爽」系列，以芒果、火龍果與檸檬或椰奶打造南洋風格清爽飲品，繽紛色彩與熱帶口感鎖定夏日解渴商機。

咖啡部分則推薦「星巴克®單一產區哥倫比亞拿里諾」，來自高海拔產區，展現榛果香氣與可可尾韻，延續近年單一產區精品咖啡風潮。

餐飲新品也同步登場，包括美式牛肉穀物堡、芋見奶油軟法與牛肝菌焗烤馬鈴薯塔，主打清爽與飽足兼具的輕食選擇。

周邊商品方面，以千禧復古美學打造的Bearista™度假村系列為最大亮點，透過海島色系、衝浪與度假元素營造夏日氛圍；同時推出結合台灣民間信仰文化的祈願系列馬克杯，融入媽祖、財神爺等祝福意象，更推出真金工藝珍藏杯款。配合近期媽祖遶境話題，指定祈願杯自4月7日至20日享88折優惠。

星巴克表示，希望透過飲品、咖啡與文化商品的多元設計，讓顧客在日常咖啡時光中感受初夏氛圍，將生活轉化為一場隨時展開的度假體驗。

好評推薦「芒果火龍果檸檬星沁爽」與「芒果火龍果椰奶星沁爽」。圖/星巴克提供
好評推薦「芒果火龍果檸檬星沁爽」與「芒果火龍果椰奶星沁爽」。圖/星巴克提供

祈願系列同步推出祈願主題小熊鑰匙圈，以財神爺與媽祖為設計靈感，為整體收藏增添趣味與祝福氛圍。圖/星巴克提供
祈願系列同步推出祈願主題小熊鑰匙圈，以財神爺與媽祖為設計靈感，為整體收藏增添趣味與祝福氛圍。圖/星巴克提供

小熊度假村馬克杯，售價800元。圖/星巴克提供
小熊度假村馬克杯，售價800元。圖/星巴克提供

「星巴克®單一產區哥倫比亞拿里諾」，散發溫潤的烘烤榛果香氣，交織甜美細緻的草本風味，口感層次分明，並以柔和綿長的可可粉餘韻優雅收尾，展現均衡而迷人的風味表現。圖/星巴克提供
「星巴克®單一產區哥倫比亞拿里諾」，散發溫潤的烘烤榛果香氣，交織甜美細緻的草本風味，口感層次分明，並以柔和綿長的可可粉餘韻優雅收尾，展現均衡而迷人的風味表現。圖/星巴克提供

迎接初夏風情，以千禧復古美學為靈感「Bearista™度假村系列」，推出系列杯款。圖/星巴克提供
迎接初夏風情，以千禧復古美學為靈感「Bearista™度假村系列」，推出系列杯款。圖/星巴克提供

星巴克以本土獨有的廟宇文化與在地風俗為靈感，延伸打造深受顧客喜愛的祈願系列馬克杯。圖/星巴克提供
星巴克以本土獨有的廟宇文化與在地風俗為靈感，延伸打造深受顧客喜愛的祈願系列馬克杯。圖/星巴克提供

芒果 咖啡 媽祖 星巴克

相關新聞

白沙屯、大甲媽起駕！400萬瓶聯名純水開賣 再抽山嵐號觀光列車

隨著白沙屯媽祖與大甲媽祖遶境即將於4月12日、4月17日陸續起駕，數十萬信眾將踏上長距離徒步進香之路，被譽為「台版朝聖之路」的宗教文化，也帶動品牌聯名與周邊商品商機全面升溫。

Genlock加持！人氣饒舌歌手用8台iPhone 17 Pro拍出360度全景影片大作

剛從全球各大城市結束一連串50周年慶祝活動，總是有新梗的「Shot on iPhone」企劃再釋出最新跨界合作，透過越南超高人氣饒舌歌手MCK全新專輯《HVL》的預告影片（https://www.youtube.com/watch?v=-cu27141I6I&feature=youtu.be），攜手導演Phương Vũ，打造越南首支以iPhone 17 Pro完成拍攝的360°全景影像作品，不僅展現音樂與影像創作的跨界融合，也突顯iPhone在專業影像製作領域的技術躍進。

Sony Xperia推出廢手機回收服務響應永續！完成問卷送咖啡券再抽耳機

Sony長期推動永續發展，目標於2050年在產品和商業活動的生命週期中達到零環境足跡；Sony Xperia系列產品也從製造到包裝採取一系列永續措施，包括採用獨家「SORPLAS™」永續導向型再生塑膠製作重要元件，以及導入原創混合材料（Original Blended Material）實現零塑料包裝等計畫。

小而美才是王道！精品郵輪「島嶼天空」首航台中 翻轉中部郵輪商機

台中港等待7年後，終於迎來「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，成為今年第1艘抵埠的的國際郵輪，雖是台中港歷來噸位最小的國際郵輪，但也載來了84位旅客，台中港務分公司表示，總噸位僅4200噸，噸位雖不能和2015年抵達的皇家加勒比遊輪海洋量子號相比，但屬於小型精品郵輪，反而適合台中港風浪較大、潮差限制的條件，因此能打破7年無郵輪靠港紀錄，成為精品郵輪市場復甦的先聲。

日內瓦鐘表拍賣五月登場！佳士得獻昆西瓊斯私人珍藏 富藝斯推製表傑作

以精品拍賣為主的日內瓦拍賣將於5月舉槌。今年佳士得（Christie’s）將於珍稀名表現場拍賣會上呈獻已故音樂巨擘昆西瓊斯（Quincy Jones）的私人收藏，為市場矚目的專場之一。富藝斯（Phillips）與 Bacs & Russo則將於「Geneva Watch Auction: XXIII」現場拍賣上呈獻「Chronometry 精準計時珍藏」橫跨1797年至1935年的珍稀時計收藏，梳理近140年間「時間精度」的發展歷程，堪稱鐘表史上極具學術價值的一次重要集結。

酷帥大人系OPEN!來了！7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，今年4月再度與BEAMS DESIGN設計師攜手打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，黑白色系酷帥風格更百搭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。