1001夜為靈感 RADO新款Centrix晶萃陶瓷女表 光影流轉時的神話魔幻

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）以《一千零一夜》傳說為靈感，發表新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相鑽表，全球限量1,001只。本次三款新作將黑色砂金石與幻彩珍珠母貝化為面盤，結合高科技陶瓷的溫潤觸感，在手腕間演繹深邃的星辰光影之美，更成為今年品牌的年度閃耀新作。

自2010年問世以來，Centrix晶萃系列以「純粹與和諧」為核心，成為RADO的經典入門之選。該系列曾歷經多次設計變革，像是Open Heart款式展現機械靈魂雀躍的瞬間，並在2023年持續進化，將整體輪廓調整為更加圓潤，像是弧面的藍寶石水晶鏡面，像是在天幕之下張開了穹頂、帶人一探時光之秘。

本次新作中最引人入勝的首推使用R084型石英機芯的Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相鑽表限量款，面盤結合黑色砂金石與黑色珍珠母貝，並鑲嵌29顆總重約0.031克拉的明亮式切割鑽石，宛如璀璨繁星。封閉式的精鋼表背並以雷射雕刻印上了星辰圖案與LIMITED EDITION, ONE NIGHT OUT OF 1001限量文字，訂價86,200元。

另外兩款新作則以白色與棕色珍珠母貝演繹柔和月光，面盤鑲嵌12顆高品質VS-SI淨度鑽石，總重約0.051克拉；35.0×38.5mm的細緻尺寸，搭配日期與月相顯示功能，精確還原了月相盈虧，讓日月同「框」競輝，兩款新作訂價皆為82,300元，白色如月光皎潔、咖啡色則如巧克力甜美，在手腕轉動之際、誕生如1001夜般源源不絕的靈感與傳奇。

RADO Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相表，82,300元。圖／RADO提供

封閉式後底蓋以雷射雕刻還原了星辰與限量1001字樣。圖／RADO提供

除了12個小時時標皆鑲嵌鑽石，Centrix晶萃高科技陶瓷月相表的六點鐘方向並有著日期與月相盤，展現了細膩的對比、浪漫與古典。圖／RADO提供

RADO Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相表（R30232902），82,300元。圖／RADO提供

棕色款Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相採用封閉式底蓋，並刻有Centrix系列名稱、50米防水與Swiss Made字樣。圖／RADO提供