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限2個月！姜滿堂「韓式燒肉、炸雞、韓食吃到飽」599起 爽吃78種食材

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
現場也供應特色韓式料理、甜點。圖／豆府餐飲集團提供
現場也供應特色韓式料理、甜點。圖／豆府餐飲集團提供

豆府餐飲集團旗下韓式燒肉餐廳「姜滿堂」高雄夢時代店，為慶祝2週年，自4月9日至5月31日，限時化身「韓式吃到飽」餐廳。包括韓式炸雞、烤豬五花肉、帶骨牛小排、海鮮等食材，甚至是韓式大醬豆腐鍋、石鍋拌飯，通通無限享用，每人最低599元起。

姜滿堂過去以單點與套餐型態，提供韓式燒肉、炸雞與多樣化的韓式餐點。此次高雄夢時代店，限時化身吃到飽餐廳，提供599、699、799與999元等4種不同方案，讓民眾依個人喜好選擇，用餐時間為120分鐘。

入門款的「親咕吃到飽」，可以品嚐經典豬五花、雞肉等燒肉食材，還有經典原味、蜂蜜蒜味、雪花起司、韓式辣醬等4種口味的韓式炸雞，通通採無限量供應，每人599元。升級版的「揪哇吃到飽」，則再增加多種牛肉品項，適合無肉不歡的肉食控，每人699元。「大發吃到飽」則是針對肉品升級，並再加入海鮮食材，一次享用海陸滋味，每人799元。

頂級款的「御膳吃到飽」再增加特選角切和牛、醬燒牛橫膈、醬味帶骨牛小排、羊肩小排等肉品，還有嚴選白蝦、極鮮鯖魚及鮮烤魷魚等海味，總品項達78種，每人999元。

此次的吃到飽方案，均採「線上點餐、專人送餐」，讓民眾可以專心用餐；同時自助吧台還規劃有6款道地韓式小菜、還有包肉生菜、辛香佐料。除了炸雞、燒肉之外，同時還供應有「韓式辣醬年糕」、「奶油杏鮑菇」，以及「經典石鍋拌飯」、「韓式炸醬麵」等主食，以及「韓式大醬豆腐鍋」、「蛤蜊鍋巴湯」、「酸泡菜白肉鍋」，同樣採無限供應。

另外，吃到飽方案也提供有8種飲品，還有「白頭山雪冰」、「韓式黑糖年糕」、「煉乳起司球」等甜點，帶來香甜的用餐結尾。

包括4種口味的韓式炸雞，通通享無限供應。圖／豆府餐飲集團提供
包括4種口味的韓式炸雞，通通享無限供應。圖／豆府餐飲集團提供

姜滿堂高雄夢時代店，限時推出「吃到飽」方案。圖／豆府餐飲集團提供
姜滿堂高雄夢時代店，限時推出「吃到飽」方案。圖／豆府餐飲集團提供

韓式大醬豆腐鍋、蛤蜊鍋巴湯等湯品，同樣採無限供應。圖／豆府餐飲集團提供
韓式大醬豆腐鍋、蛤蜊鍋巴湯等湯品，同樣採無限供應。圖／豆府餐飲集團提供

經典石鍋拌飯。圖／豆府餐飲集團提供
經典石鍋拌飯。圖／豆府餐飲集團提供

吃到飽 燒肉 高雄

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