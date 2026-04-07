泰晤士河上演藍色對決！香奈兒見證牛津劍橋極限競技經典體育賽事

擁有近兩百年歷史的經典賽艇盛事The CHANEL J12 Boat Race（賽艇競賽）於本週末於英國倫敦泰晤士河圓滿落幕。今年是精品品牌香奈兒（CHANEL）長期合作擔任官方計時與冠名贊助的第二年，不僅見證牛津與劍橋兩校選手的極致競技，更完美詮釋品牌時計工藝與運動精神深刻契合。

一年一度的The Boat Race創始於1829年，是全球歷史最悠久、最具代表性的業餘頂尖賽事，由英國牛津與劍橋兩所頂尖大學的選手在倫敦泰晤士河上互相競逐。全長4.25英里的泰晤士河賽道，從普特尼（Putney）延伸至莫特雷克（Mortlake），每年都吸引超過20萬民眾沿河岸觀戰，全球更有數百萬觀眾守候實況轉播、見證高下。隨著賽事即將在2029年迎來第200周年的里程碑，明年也將同步慶祝女子組賽事100周年，歷史意義格外非凡。2026年共有超過300萬民眾透過今年首度合作的Channel 4與Times Radio免費直播，感受到這項經典賽事的熱血魅力。

本屆賽事依舊以牛津代表的淺藍、劍橋代表的深藍展開傳統對決，男子組與女子組同步較勁。經過緊張激烈的水上爭奪，最終由牛津大學女子隊以19分15秒的成績、與劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男女組冠軍。選手們在長距離航道中維持節奏、默契與體能極限，展現高度專業與團隊精神，沿途觀眾歡呼聲不斷、熱情歡呼。

香奈兒為 The Boat Race賽事史上首位官方計時夥伴與冠名贊助商。香奈兒的J12腕表為20世紀的第一款經典腕表，設計靈感源自競速帆船，為經歷一切考驗而生，體現了勇於迎接挑戰的精神。J12系列腕表的陶瓷材質、精準機芯與簡約輪廓，更成為引領當代腕表指標之作，完美融合精準、穩重與優雅，與賽艇運動追求節奏、紀律與極致表現的內在精神不謀而合。

精準不僅是成為香奈兒製表的極致追求，更是賽事最關鍵的精神核心。精準掌握時間是實踐準確性的關鍵，機械機芯的精密運行、分秒不差的計時要求，與賽艇隊伍在水面上追求節奏同步、劃一動作的團隊默契，兩者存在深刻共鳴。香奈兒透過J12 Boat Race，再次傳達品牌長期堅持的價值：對卓越與風格的不懈追求，並以團隊協作為成功根本。

J12黑色腕表表背清晰呈現Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供

J12以賽艇為創作靈感，是首款採全陶瓷打造的精品腕表。圖／香奈兒提供

香奈兒J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供

一年一度的The Boat Race於倫敦泰晤士河上舉辦。圖／香奈兒提供

一年一度的The Boat Race由英國牛津與劍橋兩所頂尖大學競逐比賽。圖／香奈兒提供

牛津大學女子隊以19分15秒的成績摘下女子組冠軍。圖／香奈兒提供

劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男子組冠軍。圖／香奈兒提供

劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男子組冠軍。圖／香奈兒提供

一年一度的The Boat Race創始於1829年，是全球歷史最悠久、最具代表性的業餘頂尖賽事。圖／香奈兒提供

賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供

牛津大學女子隊以19分15秒的成績、與劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男女組冠軍。圖／香奈兒提供

牛津大學女子隊以19分15秒的成績摘下女子組冠軍。圖／香奈兒提供

香奈兒J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供

J12在競速帆船線條設計的啟發下誕生。圖／香奈兒提供

2000 年，J12陶瓷誕生自一場前所未有的挑戰：打造品牌首款全黑腕表。圖／香奈兒提供

賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供

賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供