泰晤士河上演藍色對決！香奈兒見證牛津劍橋極限競技經典體育賽事
擁有近兩百年歷史的經典賽艇盛事The CHANEL J12 Boat Race（賽艇競賽）於本週末於英國倫敦泰晤士河圓滿落幕。今年是精品品牌香奈兒（CHANEL）長期合作擔任官方計時與冠名贊助的第二年，不僅見證牛津與劍橋兩校選手的極致競技，更完美詮釋品牌時計工藝與運動精神深刻契合。
一年一度的The Boat Race創始於1829年，是全球歷史最悠久、最具代表性的業餘頂尖賽事，由英國牛津與劍橋兩所頂尖大學的選手在倫敦泰晤士河上互相競逐。全長4.25英里的泰晤士河賽道，從普特尼（Putney）延伸至莫特雷克（Mortlake），每年都吸引超過20萬民眾沿河岸觀戰，全球更有數百萬觀眾守候實況轉播、見證高下。隨著賽事即將在2029年迎來第200周年的里程碑，明年也將同步慶祝女子組賽事100周年，歷史意義格外非凡。2026年共有超過300萬民眾透過今年首度合作的Channel 4與Times Radio免費直播，感受到這項經典賽事的熱血魅力。
本屆賽事依舊以牛津代表的淺藍、劍橋代表的深藍展開傳統對決，男子組與女子組同步較勁。經過緊張激烈的水上爭奪，最終由牛津大學女子隊以19分15秒的成績、與劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男女組冠軍。選手們在長距離航道中維持節奏、默契與體能極限，展現高度專業與團隊精神，沿途觀眾歡呼聲不斷、熱情歡呼。
香奈兒為 The Boat Race賽事史上首位官方計時夥伴與冠名贊助商。香奈兒的J12腕表為20世紀的第一款經典腕表，設計靈感源自競速帆船，為經歷一切考驗而生，體現了勇於迎接挑戰的精神。J12系列腕表的陶瓷材質、精準機芯與簡約輪廓，更成為引領當代腕表指標之作，完美融合精準、穩重與優雅，與賽艇運動追求節奏、紀律與極致表現的內在精神不謀而合。
精準不僅是成為香奈兒製表的極致追求，更是賽事最關鍵的精神核心。精準掌握時間是實踐準確性的關鍵，機械機芯的精密運行、分秒不差的計時要求，與賽艇隊伍在水面上追求節奏同步、劃一動作的團隊默契，兩者存在深刻共鳴。香奈兒透過J12 Boat Race，再次傳達品牌長期堅持的價值：對卓越與風格的不懈追求，並以團隊協作為成功根本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。