快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

泰晤士河上演藍色對決！香奈兒見證牛津劍橋極限競技經典體育賽事

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
賽艇隊伍在水面上追求節奏同步的團隊默契。圖／香奈兒提供
賽艇隊伍在水面上追求節奏同步的團隊默契。圖／香奈兒提供

擁有近兩百年歷史的經典賽艇盛事The CHANEL J12 Boat Race（賽艇競賽）於本週末於英國倫敦泰晤士河圓滿落幕。今年是精品品牌香奈兒（CHANEL）長期合作擔任官方計時與冠名贊助的第二年，不僅見證牛津與劍橋兩校選手的極致競技，更完美詮釋品牌時計工藝與運動精神深刻契合。

一年一度的The Boat Race創始於1829年，是全球歷史最悠久、最具代表性的業餘頂尖賽事，由英國牛津與劍橋兩所頂尖大學的選手在倫敦泰晤士河上互相競逐。全長4.25英里的泰晤士河賽道，從普特尼（Putney）延伸至莫特雷克（Mortlake），每年都吸引超過20萬民眾沿河岸觀戰，全球更有數百萬觀眾守候實況轉播、見證高下。隨著賽事即將在2029年迎來第200周年的里程碑，明年也將同步慶祝女子組賽事100周年，歷史意義格外非凡。2026年共有超過300萬民眾透過今年首度合作的Channel 4與Times Radio免費直播，感受到這項經典賽事的熱血魅力。

本屆賽事依舊以牛津代表的淺藍、劍橋代表的深藍展開傳統對決，男子組與女子組同步較勁。經過緊張激烈的水上爭奪，最終由牛津大學女子隊以19分15秒的成績、與劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男女組冠軍。選手們在長距離航道中維持節奏、默契與體能極限，展現高度專業與團隊精神，沿途觀眾歡呼聲不斷、熱情歡呼。

香奈兒為 The Boat Race賽事史上首位官方計時夥伴與冠名贊助商。香奈兒的J12腕表為20世紀的第一款經典腕表，設計靈感源自競速帆船，為經歷一切考驗而生，體現了勇於迎接挑戰的精神。J12系列腕表的陶瓷材質、精準機芯與簡約輪廓，更成為引領當代腕表指標之作，完美融合精準、穩重與優雅，與賽艇運動追求節奏、紀律與極致表現的內在精神不謀而合。

精準不僅是成為香奈兒製表的極致追求，更是賽事最關鍵的精神核心。精準掌握時間是實踐準確性的關鍵，機械機芯的精密運行、分秒不差的計時要求，與賽艇隊伍在水面上追求節奏同步、劃一動作的團隊默契，兩者存在深刻共鳴。香奈兒透過J12 Boat Race，再次傳達品牌長期堅持的價值：對卓越與風格的不懈追求，並以團隊協作為成功根本。

J12黑色腕表表背清晰呈現Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供
J12黑色腕表表背清晰呈現Caliber 12.1機芯。圖／香奈兒提供

J12以賽艇為創作靈感，是首款採全陶瓷打造的精品腕表。圖／香奈兒提供
J12以賽艇為創作靈感，是首款採全陶瓷打造的精品腕表。圖／香奈兒提供

香奈兒J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
香奈兒J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供

一年一度的The Boat Race於倫敦泰晤士河上舉辦。圖／香奈兒提供
一年一度的The Boat Race於倫敦泰晤士河上舉辦。圖／香奈兒提供

一年一度的The Boat Race由英國牛津與劍橋兩所頂尖大學競逐比賽。圖／香奈兒提供
一年一度的The Boat Race由英國牛津與劍橋兩所頂尖大學競逐比賽。圖／香奈兒提供

牛津大學女子隊以19分15秒的成績摘下女子組冠軍。圖／香奈兒提供
牛津大學女子隊以19分15秒的成績摘下女子組冠軍。圖／香奈兒提供

劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男子組冠軍。圖／香奈兒提供
劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男子組冠軍。圖／香奈兒提供

劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男子組冠軍。圖／香奈兒提供
劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男子組冠軍。圖／香奈兒提供

一年一度的The Boat Race創始於1829年，是全球歷史最悠久、最具代表性的業餘頂尖賽事。圖／香奈兒提供
一年一度的The Boat Race創始於1829年，是全球歷史最悠久、最具代表性的業餘頂尖賽事。圖／香奈兒提供

賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供
賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供

牛津大學女子隊以19分15秒的成績、與劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男女組冠軍。圖／香奈兒提供
牛津大學女子隊以19分15秒的成績、與劍橋大學男子隊以17分57秒的成績分別摘下男女組冠軍。圖／香奈兒提供

牛津大學女子隊以19分15秒的成績摘下女子組冠軍。圖／香奈兒提供
牛津大學女子隊以19分15秒的成績摘下女子組冠軍。圖／香奈兒提供

香奈兒J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供
香奈兒J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、表帶，Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供

J12在競速帆船線條設計的啟發下誕生。圖／香奈兒提供
J12在競速帆船線條設計的啟發下誕生。圖／香奈兒提供

2000 年，J12陶瓷誕生自一場前所未有的挑戰：打造品牌首款全黑腕表。圖／香奈兒提供
2000 年，J12陶瓷誕生自一場前所未有的挑戰：打造品牌首款全黑腕表。圖／香奈兒提供

賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供
賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供

賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供
賽艇隊伍在競賽時非常講求團隊默契。圖／香奈兒提供

CHANEL J12為The Boat Race賽艇對抗賽首個冠名贊助商和官方計時。圖／香奈兒提供
CHANEL J12為The Boat Race賽艇對抗賽首個冠名贊助商和官方計時。圖／香奈兒提供

英國 牛津 CHANEL

延伸閱讀

無氧風格再進化！萬寶龍Iced Sea全新零氧表 挑戰懷舊美高峰

上百支隊伍報名參賽 機器人半馬帶動「京」濟效益

小城仁壽 「跑」出全國首個白金標半馬

「紅色閃電」台東引爆 東岸聯盟U18 助偏鄉小將衝刺職棒夢

相關新聞

限2個月！姜滿堂「韓式燒肉、炸雞、韓食吃到飽」599起 爽吃78種食材

豆府餐飲集團旗下韓式燒肉餐廳「姜滿堂」高雄夢時代店，為慶祝2週年，自4月9日至5月31日，限時化身「韓式吃到飽」餐廳。包括韓式炸雞、烤豬五花肉、帶骨牛小排、海鮮等食材，甚至是韓式大醬豆腐鍋、石鍋拌飯，通通無限享用，每人最低599元起。

泰晤士河上演藍色對決！香奈兒見證牛津劍橋極限競技經典體育賽事

擁有近兩百年歷史的經典賽艇盛事The CHANEL J12 Boat Race（賽艇競賽）於本週末於英國倫敦泰晤士河圓滿落幕。今年是精品品牌香奈兒（CHANEL）長期合作擔任官方計時與冠名贊助的第二年，不僅見證牛津與劍橋兩校選手的極致競技，更完美詮釋品牌時計工藝與運動精神深刻契合。

無氧風格再進化！萬寶龍Iced Sea全新零氧表 挑戰懷舊美高峰

MONTBLANC近日為旗下Iced Sea系列帶來新作，發表新款Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表，結合品牌與該系列廣為人知的「零氧」（Zero Oxygen）訴求，以黝黑的光澤、仿舊感結合模仿冰霜紋理，呈現冰霜千年的高峰美學。

7-11與 BEAMS 再合作！經典「飛翔版」購物袋粉絲必蒐藏

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，帶動相關類別業績成長逾三成，今年4月再度與BEAMS DESIGN 設計師打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，把OPEN!穿進你的生活日常。

清明連假帶動消費 百貨業績成長近10%

清明連假結束，4天假期帶動消費動能，百貨業者繳出漂亮成績單，微風集團、遠東SOGO業績成長幅度都在接近10%。

有行旅／耶誕慢旅世遺之城

今年耶誕節，與最愛的人，親臨歐洲最經典的耶誕旅程。有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林最傳奇的星級餐廳。從德國巴登巴登黑森林溫泉的貴族悠閒啟程，走進法國阿爾薩斯，造訪世界最古老的耶誕市集史特拉斯堡，一嘗阿爾薩斯連霸五十一年米其林三星的傳奇餐廳「伊爾客棧」，並在米其林星級主廚私宅，享受耶誕晚宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。