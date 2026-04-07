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無氧風格再進化！萬寶龍Iced Sea全新零氧表 挑戰懷舊美高峰
MONTBLANC近日為旗下Iced Sea系列帶來新作，發表新款Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表，結合品牌與該系列廣為人知的「零氧」（Zero Oxygen）訴求，以黝黑的光澤、仿舊感結合模仿冰霜紋理，呈現冰霜千年的高峰美學。
所謂的「零氧」並非意指真空，而是萬寶龍透過特殊技術，將表殼內的氧氣完全抽取，因此表殼內的機械零件將可延長壽命、不受氧化所帶來的耗損、變化；萬寶龍首先在2022年發表了第一只限量290只的1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表，並為尼泊爾的傳奇登山家Nimsdai Purja所配戴，此後陸續每年發表新作。
2026新款的MONTBLANC Iced Sea系列零氧仿舊精鋼41毫米腕表從整體造型與細節皆交織了當代與懷舊風格的多重魅力，其表殼與精鋼表帶均經仿舊工序處理，搭配表耳微彎的線條與倒角飾面，沉穩而洗鍊。為確保極限深海中的穩定，腕表具備30大氣壓（300公尺）的防水性能，並搭載MB24.17自動上鍊機芯，提供38小時動力儲存；其旋入式表冠設計精巧，外拉至第二位置時秒針將可即刻停止，讓配戴者可進行更精確的時間校正、分秒不差。
單向旋轉表圈並加以提供更好摩擦力的「錢幣紋」（Coin edge）設計，便利於潛水時即便佩厚重手套也能輕鬆旋轉，每圈將發出120次響聲。面盤中的立體時標、指針皆塗覆以Super-LumiNova®夜光塗層，同時6點鐘位置則點綴著以1898年Minerva表廠專利印章為靈感的Iced Sea標誌，完美致敬品牌歷史。
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