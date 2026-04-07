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無氧風格再進化！萬寶龍Iced Sea全新零氧表 挑戰懷舊美高峰

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了是製造鋼筆的名家，萬寶龍近年也轉型在高級手表製造與設計，形塑新世代的紳士風格典範。圖／萬寶龍提供
除了是製造鋼筆的名家，萬寶龍近年也轉型在高級手表製造與設計，形塑新世代的紳士風格典範。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC近日為旗下Iced Sea系列帶來新作，發表新款Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表，結合品牌與該系列廣為人知的「零氧」（Zero Oxygen）訴求，以黝黑的光澤、仿舊感結合模仿冰霜紋理，呈現冰霜千年的高峰美學。

所謂的「零氧」並非意指真空，而是萬寶龍透過特殊技術，將表殼內的氧氣完全抽取，因此表殼內的機械零件將可延長壽命、不受氧化所帶來的耗損、變化；萬寶龍首先在2022年發表了第一只限量290只的1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表，並為尼泊爾的傳奇登山家Nimsdai Purja所配戴，此後陸續每年發表新作。

2026新款的MONTBLANC Iced Sea系列零氧仿舊精鋼41毫米腕表從整體造型與細節皆交織了當代與懷舊風格的多重魅力，其表殼與精鋼表帶均經仿舊工序處理，搭配表耳微彎的線條與倒角飾面，沉穩而洗鍊。為確保極限深海中的穩定，腕表具備30大氣壓（300公尺）的防水性能，並搭載MB24.17自動上鍊機芯，提供38小時動力儲存；其旋入式表冠設計精巧，外拉至第二位置時秒針將可即刻停止，讓配戴者可進行更精確的時間校正、分秒不差。

單向旋轉表圈並加以提供更好摩擦力的「錢幣紋」（Coin edge）設計，便利於潛水時即便佩厚重手套也能輕鬆旋轉，每圈將發出120次響聲。面盤中的立體時標、指針皆塗覆以Super-LumiNova®夜光塗層，同時6點鐘位置則點綴著以1898年Minerva表廠專利印章為靈感的Iced Sea標誌，完美致敬品牌歷史。

封閉式後底蓋刻有冰山、倒影與潛水伕的圖案，暗示了表款深潛與挑戰高峰的雙重極限精神。圖／萬寶龍提供
封閉式後底蓋刻有冰山、倒影與潛水伕的圖案，暗示了表款深潛與挑戰高峰的雙重極限精神。圖／萬寶龍提供

由於指針、時標、刻度皆塗覆以夜光塗料，讓萬寶龍Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表在低光源環境中也能清楚讀取時間資訊。圖／萬寶龍提供
由於指針、時標、刻度皆塗覆以夜光塗料，讓萬寶龍Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表在低光源環境中也能清楚讀取時間資訊。圖／萬寶龍提供

表殼內無氧氣的「零養」腕表，可避免零件因氧化造成的耗損、延長使用年限，價格店洽。圖／萬寶龍提供
表殼內無氧氣的「零養」腕表，可避免零件因氧化造成的耗損、延長使用年限，價格店洽。圖／萬寶龍提供

萬寶龍Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表搭配黑色陶瓷嵌件的單向旋轉表圈，帶來抗刮磨的特點。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表搭配黑色陶瓷嵌件的單向旋轉表圈，帶來抗刮磨的特點。圖／萬寶龍提供

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