快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

7-11與 BEAMS 再合作！經典「飛翔版」購物袋粉絲必蒐藏

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品 人氣大明星OPEN!六款酷黑炫白新品登場。統一超／提供
7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN再推全新聯名商品 人氣大明星OPEN!六款酷黑炫白新品登場。統一超／提供

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，帶動相關類別業績成長逾三成，今年4月再度與BEAMS DESIGN 設計師打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，把OPEN!穿進你的生活日常。

7-ELEVEN日用品結構豐富多元，已持續多年攜手各界開發獨家規格商品，現有包含與日本知名連鎖生活雜貨選物店品牌LOFT合作的「LOFT SELECT」複合店以及引進日本生活雜貨品牌Watts等，推出超過百款商品提供豐富選擇，均可有效帶動單店入店人流成長逾兩成。

近2年在穿戴用品系列也推出多款質感選擇，同時更觀察到去年底登場的「BEAMS DESIGN」30款商品中，不僅創下熱門商品開賣即秒殺的熱潮，目前逾全台限定2,400間門市專區販售品項中，在襪子、包袋、雨傘類等實用類單品最受消費者喜愛，讓消費者可以自由組合搭配專屬穿搭風格。

2026年開春之際，7-ELEVEN再宣布「COMBINI GOODS」第二波新品攜手人氣大明星OPEN!推出聯名新品，6款全新商品一改鮮明繽紛色系風格，以酷帥的黑白色系打造專屬大人系OPEN！的趣味與時尚潮流，限店販售單品包含刺繡上衣、中筒襪、背心購物袋以及萌趣味將大氣球遊行的「飛翔版」結合BEAMS的簡約潮流推出粉絲必買的「OPEN!飛翔紀念版托特袋」，兩面不一樣圖案隨著每日出門穿搭心情更替。

「OPEN!頭像刺繡上衣」共有黑、白兩色(699元)，延續BEAMS品牌嚴選品質採厚磅數材質一年四季皆可穿搭，搭配「OPEN!經典頭像中筒襪」(129元)，各種褲型或裙裝皆適合，絕對穿出自己獨特的潮流風格，此次6款商品全品項售價從129元到699元，千元不到就能擁有高質感的精品級用品享受。

7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN聯名商品，推出經典「飛翔版托特袋」。統一超／提供
7-ELEVEN攜手BEAMS DESIGN聯名商品，推出經典「飛翔版托特袋」。統一超／提供

日本

相關新聞

限2個月！姜滿堂「韓式燒肉、炸雞、韓食吃到飽」599起 爽吃78種食材

豆府餐飲集團旗下韓式燒肉餐廳「姜滿堂」高雄夢時代店，為慶祝2週年，自4月9日至5月31日，限時化身「韓式吃到飽」餐廳。包括韓式炸雞、烤豬五花肉、帶骨牛小排、海鮮等食材，甚至是韓式大醬豆腐鍋、石鍋拌飯，通通無限享用，每人最低599元起。

泰晤士河上演藍色對決！香奈兒見證牛津劍橋極限競技經典體育賽事

擁有近兩百年歷史的經典賽艇盛事The CHANEL J12 Boat Race（賽艇競賽）於本週末於英國倫敦泰晤士河圓滿落幕。今年是精品品牌香奈兒（CHANEL）長期合作擔任官方計時與冠名贊助的第二年，不僅見證牛津與劍橋兩校選手的極致競技，更完美詮釋品牌時計工藝與運動精神深刻契合。

無氧風格再進化！萬寶龍Iced Sea全新零氧表 挑戰懷舊美高峰

MONTBLANC近日為旗下Iced Sea系列帶來新作，發表新款Iced Sea系列零氧仿舊精鋼日期自動表，結合品牌與該系列廣為人知的「零氧」（Zero Oxygen）訴求，以黝黑的光澤、仿舊感結合模仿冰霜紋理，呈現冰霜千年的高峰美學。

7-11與 BEAMS 再合作！經典「飛翔版」購物袋粉絲必蒐藏

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，帶動相關類別業績成長逾三成，今年4月再度與BEAMS DESIGN 設計師打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，把OPEN!穿進你的生活日常。

清明連假帶動消費 百貨業績成長近10%

清明連假結束，4天假期帶動消費動能，百貨業者繳出漂亮成績單，微風集團、遠東SOGO業績成長幅度都在接近10%。

有行旅／耶誕慢旅世遺之城

今年耶誕節，與最愛的人，親臨歐洲最經典的耶誕旅程。有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林最傳奇的星級餐廳。從德國巴登巴登黑森林溫泉的貴族悠閒啟程，走進法國阿爾薩斯，造訪世界最古老的耶誕市集史特拉斯堡，一嘗阿爾薩斯連霸五十一年米其林三星的傳奇餐廳「伊爾客棧」，並在米其林星級主廚私宅，享受耶誕晚宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。