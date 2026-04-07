7-11與 BEAMS 再合作！經典「飛翔版」購物袋粉絲必蒐藏

配件經濟持續發燒，7-ELEVEN為持續完整日用品結構，2025年底首度攜手與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，目前累計已創造近億元業績，帶動相關類別業績成長逾三成，今年4月再度與BEAMS DESIGN 設計師打造人氣大明星OPEN!專屬聯名商品，把OPEN!穿進你的生活日常。

7-ELEVEN日用品結構豐富多元，已持續多年攜手各界開發獨家規格商品，現有包含與日本知名連鎖生活雜貨選物店品牌LOFT合作的「LOFT SELECT」複合店以及引進日本生活雜貨品牌Watts等，推出超過百款商品提供豐富選擇，均可有效帶動單店入店人流成長逾兩成。

近2年在穿戴用品系列也推出多款質感選擇，同時更觀察到去年底登場的「BEAMS DESIGN」30款商品中，不僅創下熱門商品開賣即秒殺的熱潮，目前逾全台限定2,400間門市專區販售品項中，在襪子、包袋、雨傘類等實用類單品最受消費者喜愛，讓消費者可以自由組合搭配專屬穿搭風格。

2026年開春之際，7-ELEVEN再宣布「COMBINI GOODS」第二波新品攜手人氣大明星OPEN!推出聯名新品，6款全新商品一改鮮明繽紛色系風格，以酷帥的黑白色系打造專屬大人系OPEN！的趣味與時尚潮流，限店販售單品包含刺繡上衣、中筒襪、背心購物袋以及萌趣味將大氣球遊行的「飛翔版」結合BEAMS的簡約潮流推出粉絲必買的「OPEN!飛翔紀念版托特袋」，兩面不一樣圖案隨著每日出門穿搭心情更替。

「OPEN!頭像刺繡上衣」共有黑、白兩色(699元)，延續BEAMS品牌嚴選品質採厚磅數材質一年四季皆可穿搭，搭配「OPEN!經典頭像中筒襪」(129元)，各種褲型或裙裝皆適合，絕對穿出自己獨特的潮流風格，此次6款商品全品項售價從129元到699元，千元不到就能擁有高質感的精品級用品享受。