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清明連假帶動消費 百貨業績成長近10%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2026年微風南山清明連假逛街人潮。圖／微風提供
2026年微風南山清明連假逛街人潮。圖／微風提供

清明連假結束，4天假期帶動消費動能，百貨業者繳出漂亮成績單，微風集團、遠東SOGO業績成長幅度都在接近10%。

微風表示，今年清明連假整體以VIP與主顧客帶動銷售為核心動能，搭配微風女神節的酬賓回饋活動，各館透過高單價珠寶與精品消費支撐業績，整體表現穩中成長，約提升整體業績9%，即使人流受出遊影響，但透過精準邀約與高黏著度客群，有效挹注營收

微風指出，其中仍以珠寶與精品的消費為主力，一線精品皆有30%以上的成長。微風松高零售部分整體表現穩定，在活動加乘帶動下，成功提升來客與消費力道，年增皆有20%以上；餐飲表現在人氣主題餐廳與促銷活動雙軌帶動下，整體來客與營收穩健成長。連假期間，頂級吃到飽與特色頂級餐飲需求強勁，滿座率亦達九成，帶動餐飲區業績年增17%。

遠東SOGO也表示，連假期間餐飲業績表現不俗，忠孝館除入店人流成長3%，超市業績成長約13%，館內餐廳亦有約7%成長，由於假日親子客多，帶動休閒服飾、童裝皆有兩位數的成長；復興館整體餐飲業績較去年同期成長逾3%。此外，SOGO天母店在家庭客層與在地消費，餐飲業績有雙位數成長，整體來客人流亦成長超過3%。

另一方面，忠孝館連假舉辦多場應景活動，帶來「小小主播營」、「小小消防體驗」等親子體驗，適逢「日本展」檔期，更持續發揮強勁集客效益。日本展除了引進18家初登場品牌，現場近50為日本職人駐點，結合道地日式美食與特色商品，並規劃多場高互動性活動，包括「戰國武將隊」及「日式和太鼓」等演出，聚集上百人現場體驗參與，帶動整體來客數成長約一成。

餐飲業 營收 微風集團

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