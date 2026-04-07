舞台劇「下雪了」88折優惠只到四月九日

一場足以顛覆孩童對劇場想像的世界級藝術饗宴，即將於六月震撼登陸台灣！全球巡演超過卅年、橫掃奧利佛獎等廿多項戲劇大獎的經典作品——斯拉法「下雪了」首度巡迴臺北、臺中、高雄三地劇院，主辦單位聯合數位文創為慶祝兒童節特別祭出限時購票折扣，即日起至四月九日購買「四人同樂套票」享超值八八折優惠，誠摯邀請家長帶著孩子，一同走入這場融合詩意與歡樂的奇幻之旅。

由當代丑劇大師斯拉法．帕拉尼創作的「下雪了」打破語言隔閡、打造親子共鳴的「沉浸式」觀劇體驗，全劇沒有一句台詞，僅透過小丑精湛的肢體表演、光影魔力與動人音樂，構築出一個純粹的夢幻世界。劇中精彩的互動橋段，跨越年齡的侷限令全球家長與孩童齊聲尖呼連連：鋪天蓋地的白色蜘蛛網，巨大圓球在觀眾席中翻滾，由數百萬片雪花組成的壯麗暴風雪，從舞台漫延至人群之中。每位觀眾都將成為表演的一部分，與小丑們共同創造難忘的快樂瞬間。「四人同樂套票」限時八八折優惠進入最後倒數，絕對是欣賞世界級巨作不容錯過的購票良機，讓孩子在今年夏天體驗一場最清涼、最夢幻的「劇場暴風雪」，購票請上 udn 售票網或撥打客服專線 (02) 2649-1688。