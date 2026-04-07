快訊

國道1號內湖段混凝土車連環撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

舞台劇「下雪了」88折優惠只到四月九日

聯合新聞網／ 聯合數位文創
親子必看「下雪了」舞台劇「四人同樂套票」八八折優惠只到四月九號！要買要快！圖／聯合數位文創提供
親子必看「下雪了」舞台劇「四人同樂套票」八八折優惠只到四月九號！要買要快！圖／聯合數位文創提供

一場足以顛覆孩童對劇場想像的世界級藝術饗宴，即將於六月震撼登陸台灣！全球巡演超過卅年、橫掃奧利佛獎等廿多項戲劇大獎的經典作品——斯拉法「下雪了」首度巡迴臺北、臺中高雄三地劇院，主辦單位聯合數位文創為慶祝兒童節特別祭出限時購票折扣，即日起至四月九日購買「四人同樂套票」享超值八八折優惠，誠摯邀請家長帶著孩子，一同走入這場融合詩意與歡樂的奇幻之旅。

由當代丑劇大師斯拉法．帕拉尼創作的「下雪了」打破語言隔閡、打造親子共鳴的「沉浸式」觀劇體驗，全劇沒有一句台詞，僅透過小丑精湛的肢體表演、光影魔力與動人音樂，構築出一個純粹的夢幻世界。劇中精彩的互動橋段，跨越年齡的侷限令全球家長與孩童齊聲尖呼連連：鋪天蓋地的白色蜘蛛網，巨大圓球在觀眾席中翻滾，由數百萬片雪花組成的壯麗暴風雪，從舞台漫延至人群之中。每位觀眾都將成為表演的一部分，與小丑們共同創造難忘的快樂瞬間。「四人同樂套票」限時八八折優惠進入最後倒數，絕對是欣賞世界級巨作不容錯過的購票良機，讓孩子在今年夏天體驗一場最清涼、最夢幻的「劇場暴風雪」，購票請上 udn 售票網或撥打客服專線 (02) 2649-1688。

高雄 臺中 兒童節

延伸閱讀

音樂劇「歌劇魅影」40年傳唱 高雄完售台中加場

蜷川實花展 假日營業時間延長

相關新聞

夏天第一杯曝光！星巴克推蘋果山茶花系列 海島熊、媽祖杯一次開賣

迎接初夏，星巴克宣布，自4月8日起推出全新「蘋果山茶花風味系列」，以水果與花香交織為主題，打造清爽輕盈的季節飲品，同步帶來Bearista™度假村系列、祈願文化杯款與多款夏季輕食，為夏日市場揭開序幕。

舞台劇「下雪了」88折優惠只到四月九日

一場足以顛覆孩童對劇場想像的世界級藝術饗宴，即將於六月震撼登陸台灣！全球巡演超過卅年、橫掃奧利佛獎等廿多項戲劇大獎的經典作品——斯拉法「下雪了」首度巡迴臺北、臺中、高雄三地劇院，主辦單位聯合數位文創為慶祝兒童節特別祭出限時購票折扣，即日起至四月九日購買「四人同樂套票」享超值八八折優惠，誠摯邀請家長帶著孩子，一同走入這場融合詩意與歡樂的奇幻之旅。

舞台劇《Beautiful Life》：逆著時間，重新看見愛

比起華麗的劇情鋪陳，更專注於人物情感、那些說不出口的心意、微妙錯過的時機，以及即使隨著時間流逝仍不曾消失的情感——這樣的韓式浪漫，早已透過《冬季戀歌》、《來自星星的你》等韓劇廣為人知。然而，大多數的愛情劇，往往著重於年輕時戀情的開始與發展，描繪愛情的浪漫面貌。那麼，愛情真的只存在於年輕時嗎？結婚之後、年老之後，愛情就會消失嗎？愛情，究竟能否永遠？

王偉忠監製舞台劇「明星養老院」四月十八日台中中山堂開演

由王偉忠監製的舞台劇大戲「明星養老院」即將於 4 月 18 日、19 日在臺中市中山堂豪華登場，集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、羅美玲以及網紅泰國娘娘等實力派演員，組成超強星光陣容，並打造豪華舞台，帶領觀眾進入大明星台前幕後的人生，幽默又療癒。「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。

1001夜為靈感 RADO新款Centrix晶萃陶瓷女表 光影流轉時的神話魔幻

瑞士鐘表品牌雷達（RADO）以《一千零一夜》傳說為靈感，發表新款Centrix晶萃系列高科技陶瓷月相鑽表，全球限量1,001只。本次三款新作將黑色砂金石與幻彩珍珠母貝化為面盤，結合高科技陶瓷的溫潤觸感，在手腕間演繹深邃的星辰光影之美，更成為今年品牌的年度閃耀新作。

限2個月！姜滿堂「韓式燒肉、炸雞、韓食吃到飽」599起 爽吃78種食材

豆府餐飲集團旗下韓式燒肉餐廳「姜滿堂」高雄夢時代店，為慶祝2週年，自4月9日至5月31日，限時化身「韓式吃到飽」餐廳。包括韓式炸雞、烤豬五花肉、帶骨牛小排、海鮮等食材，甚至是韓式大醬豆腐鍋、石鍋拌飯，通通無限享用，每人最低599元起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。