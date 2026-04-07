聽新聞
0:00 / 0:00
王偉忠監製舞台劇「明星養老院」四月十八日台中中山堂開演
由王偉忠監製的舞台劇大戲「明星養老院」即將於 4 月 18 日、19 日在臺中市中山堂豪華登場，集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、羅美玲以及網紅泰國娘娘等實力派演員，組成超強星光陣容，並打造豪華舞台，帶領觀眾進入大明星台前幕後的人生，幽默又療癒。「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。
「明星養老院」將台中中山堂轉化為一座充滿熱情與溫暖的明星專屬共居空間，與其他養老院明顯不同，這裏的健身操就是勁歌熱舞，明星上樓、下樓都有掌聲如雷！只是明星也難逃生老病死，該如何找回活力，與過去恩怨和解？
實力堅強的郎祖筠、黃嘉千與楊烈在劇中有情感糾葛，方文琳與羅美玲雖是偶像與粉絲，也是一輩子好友；而洪都拉斯、陳漢典與黃浩詠重現綜藝搞笑橋段，網紅娘娘「毒舌」亂入，妙趣橫生。
除了感動，劇中真實呈現「數位世代」與「傳統演藝圏」的差異，當娘娘帶著犀利的網紅術語，遇上注重專業輩分的前輩藝人，雙方激盪出爆笑爭執，也讓網紅世代體會到藝人們現場說學逗唱的紮實功力！
這輪演出將是在台中的收官之作，錯過就真的看不到了。誠摯邀請台中的朋友們四月走進中山堂看舞台劇充電，欣賞明星如何笑看人生下半場！購票請洽udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。