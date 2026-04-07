王偉忠監製舞台劇「明星養老院」四月十八日台中中山堂開演

由王偉忠監製的舞台劇大戲「明星養老院」即將於 4 月 18 日、19 日在臺中市中山堂豪華登場，集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、羅美玲以及網紅泰國娘娘等實力派演員，組成超強星光陣容，並打造豪華舞台，帶領觀眾進入大明星台前幕後的人生，幽默又療癒。「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。

「明星養老院」將台中中山堂轉化為一座充滿熱情與溫暖的明星專屬共居空間，與其他養老院明顯不同，這裏的健身操就是勁歌熱舞，明星上樓、下樓都有掌聲如雷！只是明星也難逃生老病死，該如何找回活力，與過去恩怨和解？

實力堅強的郎祖筠、黃嘉千與楊烈在劇中有情感糾葛，方文琳與羅美玲雖是偶像與粉絲，也是一輩子好友；而洪都拉斯、陳漢典與黃浩詠重現綜藝搞笑橋段，網紅娘娘「毒舌」亂入，妙趣橫生。

除了感動，劇中真實呈現「數位世代」與「傳統演藝圏」的差異，當娘娘帶著犀利的網紅術語，遇上注重專業輩分的前輩藝人，雙方激盪出爆笑爭執，也讓網紅世代體會到藝人們現場說學逗唱的紮實功力！