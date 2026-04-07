舞台劇《Beautiful Life》：逆著時間，重新看見愛

比起華麗的劇情鋪陳，更專注於人物情感、那些說不出口的心意、微妙錯過的時機，以及即使隨著時間流逝仍不曾消失的情感——這樣的韓式浪漫，早已透過《冬季戀歌》、《來自星星的你》等韓劇廣為人知。然而，大多數的愛情劇，往往著重於年輕時戀情的開始與發展，描繪愛情的浪漫面貌。那麼，愛情真的只存在於年輕時嗎？結婚之後、年老之後，愛情就會消失嗎？愛情，究竟能否永遠？

舞台劇《Beautiful Life》以倒敘的方式，呈現一對夫妻從相遇、結婚、步入老年，直到生命終點的過程，緩緩展開愛情的四季。故事的舞台，是一間只有一對七十多歲老夫妻居住的普通家庭。隨著歲月流逝而略顯斑駁的壁紙與老舊的相框，與其說是陳舊，不如說更添一份溫暖與安定。看著這對老夫妻一邊拌嘴、一邊流露出彼此關懷的對話，不禁讓人露出微笑。

本劇真實地描繪了三個人生階段——熱烈相愛的戀愛時期（20代）、彼此傷害、衝突達到頂點的中年（40代），以及經歷各種風雨後，攜手迎向人生終點的晚年（60代）。雖然每個階段的情感溫度各不相同，但這三種模樣，最終都指向同一個名字——「愛」。或許結局看似熟悉，卻也正因如此，更貼近我們每一個人的人生。因為愛，我們相伴；因為愛，我們爭吵、忍耐，並努力走下去。

劇中丈夫春植，在結婚前對順玉說過「我一定會比你多活一天」、「我會為你摘下天上的星星」這樣的承諾，但婚後卻成了典型的韓國式丈夫。他不太表達關心，總是帶著些許冷淡與不耐，對妻子顯得漠不關心。曾經的愛與誓言，隨著生活的壓力逐漸被埋在記憶深處。

《Beautiful Life》自2016年於韓國大學路首演以來，近十年間持續上演，深受觀眾喜愛。圖／聯合數位文創提供

從順玉的角度來看，春植確實是一個相當冷淡、甚至有些令人失望的丈夫。讓人不禁懷疑，究竟是什麼讓她願意與這樣的人共度一生？然而，當看到春植在細節中默默照顧順玉的模樣時，這樣的疑問又會瞬間消失。因為他只是外冷內熱，把情感藏在不說出口的行動裡。

經歷無數歲月後，這對夫妻成為彼此生命中無可取代的存在。許多韓國觀眾在觀後感中提到，看到他們的樣子，會自然想起自己的父母。也有不少人選擇將這部作品的門票送給父母，或是帶著父母再次走進劇場。

人們往往容易忽略身邊之人的重要性。因為習慣了對方的存在，而誤以為那份陪伴理所當然，於是隨意對待、甚至傷害對方。直到真正失去之後，才明白那個人對自己而言有多重要。人的心，總是容易改變，因此我們在愛裡受傷、掙扎，但即便如此，仍然會再次期待愛、走向愛，就像春植與順玉一樣。舞台劇《Beautiful Life》透過他們的一生，提醒我們——在此刻，請好好珍惜身邊的那個人。

《Beautiful Life》自2016年於韓國大學路首演以來，近十年間持續上演，深受觀眾喜愛。許多觀眾在觀賞後會再次回到劇場，也常被推薦為「最想與父母一起觀看的作品」。能夠跨越世代，引發共鳴與餘韻，正是這部作品長久受到喜愛的原因。2019年更榮獲韓流文化大賞（舞台劇／音樂劇類），累計演出場次已突破4000場。

演員們也表示，這部作品能讓人重新回望那些在熟悉中被忽略的珍貴。無論是與戀人，還是與家人一同觀賞，都能帶來更深層的感動。於台灣演出中飾演春植的演員金元真表示：「最初多是夫妻觀眾，但近年來連小學生也開始觀賞，是一部全家人都能一起欣賞的作品。」最終，《Beautiful Life》講述的，其實是我們每一個人的故事，也是一部讓人重新凝視身邊重要之人的作品，並在心中留下長久餘韻的故事。

此外，本次演出以最原汁原味的韓國原作呈現，是在台灣難得一見的珍貴機會。在忙碌的日常中，我們往往忽略了身邊重要的人，而這部作品，正是在此刻最能打動人心。無論是與家人、伴侶，還是獨自一人，走進劇場的那一刻，都能感受到愛與溫暖。這將是一場值得細細品味的舞台體驗，不妨與重要的人一同走進劇場，共度一段溫暖時光。

圖／聯合數位文創提供

韓國原裝舞台劇《Beautiful Life》

演出時間：2026/4/24(五) - 2026/5/3(日)

演出地點：臺北市藝文推廣處 城市舞台

票價：800 ~ 2800 元

製作單位：지안컴퍼니 Zian Company

主辦單位：聯合數位文創