燒烤櫻花鯛、味噌燒鰆魚！Ukai春季限定套餐 展現滿滿生命力

春意漸濃，「The Ukai Taipei 割烹」應景推出春季限定套餐，秉持「不時不食」的精神，依照午晚餐時段，設計四段重、旬蟹蒸飯、款冬味噌燒烤櫻花鯛、款冬味噌燒鰆魚．新洋蔥醬等不同餐點，讓賓客感受春天的生命力。

本季割烹的春季菜色設計，展現春日甦醒的旬味。午間套餐中的「四段重」承襲日式重箱文化，特別選用比目魚、春筍、櫻鱒等當季食材，匯聚旬魚刺身、時令野菜等料理，引領賓客進入完整且連貫的味覺節奏。「款冬味噌燒烤櫻花鯛」以肉質細緻的櫻鯛為主角，透過味噌經炙燒後的淡雅焦香，突顯出鮮甜的春日海味，每套2,500元起。

晚間套餐以「旬蟹蒸飯」作為前菜，使用道明寺米吸收旬蟹高湯並蒸至晶透，再淋上以鹽漬櫻花調製的蟹肉芡汁，揭開清新明亮的序幕。「刺身料理」選用長崎鮪魚、富山縣螢烏賊等海味，風味鮮明細膩；「春季珍饌」匯聚以沙巴雍醬調味的沙朗牛肉、慢火燉煮的章魚等食材，一次享受海陸風情。另外還規劃「款冬味噌燒鰆魚．新洋蔥醬」、「蟹肉御飯／鹽烤櫻鯛釜飯」等內容，全套4,500元起。

「款冬味噌燒鰆魚 新洋蔥醬」將鰆魚以油封低溫烹調，佐以日本款冬味噌與春季新洋蔥醬汁。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

「春季珍饌」料理中結合海陸風味，包括有沙朗牛肉搭配蘆筍與沙巴雍醬，章魚慢燉佐山藥。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

「鹽烤櫻鯛釜飯」保有魚肉的鮮味與油脂，風味溫潤。圖／The Ukai Taipei 割烹提供