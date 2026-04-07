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燒烤櫻花鯛、味噌燒鰆魚！Ukai春季限定套餐 展現滿滿生命力

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「旬蟹蒸飯」米飯充分吸收蟹肉的甘甜，展現細膩層次。圖／The Ukai Taipei 割烹提供
「旬蟹蒸飯」米飯充分吸收蟹肉的甘甜，展現細膩層次。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

春意漸濃，「The Ukai Taipei 割烹」應景推出春季限定套餐，秉持「不時不食」的精神，依照午晚餐時段，設計四段重、旬蟹蒸飯、款冬味噌燒烤櫻花鯛、款冬味噌燒鰆魚．新洋蔥醬等不同餐點，讓賓客感受春天的生命力。

本季割烹的春季菜色設計，展現春日甦醒的旬味。午間套餐中的「四段重」承襲日式重箱文化，特別選用比目魚、春筍、櫻鱒等當季食材，匯聚旬魚刺身、時令野菜等料理，引領賓客進入完整且連貫的味覺節奏。「款冬味噌燒烤櫻花鯛」以肉質細緻的櫻鯛為主角，透過味噌經炙燒後的淡雅焦香，突顯出鮮甜的春日海味，每套2,500元起。

晚間套餐以「旬蟹蒸飯」作為前菜，使用道明寺米吸收旬蟹高湯並蒸至晶透，再淋上以鹽漬櫻花調製的蟹肉芡汁，揭開清新明亮的序幕。「刺身料理」選用長崎鮪魚、富山縣螢烏賊等海味，風味鮮明細膩；「春季珍饌」匯聚以沙巴雍醬調味的沙朗牛肉、慢火燉煮的章魚等食材，一次享受海陸風情。另外還規劃「款冬味噌燒鰆魚．新洋蔥醬」、「蟹肉御飯／鹽烤櫻鯛釜飯」等內容，全套4,500元起。

「款冬味噌燒鰆魚 新洋蔥醬」將鰆魚以油封低溫烹調，佐以日本款冬味噌與春季新洋蔥醬汁。圖／The Ukai Taipei 割烹提供
「款冬味噌燒鰆魚 新洋蔥醬」將鰆魚以油封低溫烹調，佐以日本款冬味噌與春季新洋蔥醬汁。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

「春季珍饌」料理中結合海陸風味，包括有沙朗牛肉搭配蘆筍與沙巴雍醬，章魚慢燉佐山藥。圖／The Ukai Taipei 割烹提供
「春季珍饌」料理中結合海陸風味，包括有沙朗牛肉搭配蘆筍與沙巴雍醬，章魚慢燉佐山藥。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

「鹽烤櫻鯛釜飯」保有魚肉的鮮味與油脂，風味溫潤。圖／The Ukai Taipei 割烹提供
「鹽烤櫻鯛釜飯」保有魚肉的鮮味與油脂，風味溫潤。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

「四段重」使用的日式重箱，匯聚旬魚刺身、時令野菜等料理。圖／The Ukai Taipei 割烹提供
「四段重」使用的日式重箱，匯聚旬魚刺身、時令野菜等料理。圖／The Ukai Taipei 割烹提供

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