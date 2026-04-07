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有行旅／耶誕慢旅世遺之城

聯合報／ 本報訊

今年耶誕節，與最愛的人，親臨歐洲最經典的耶誕旅程。有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」慢旅三大世界遺產之城，收藏米其林最傳奇的星級餐廳。從德國巴登巴登黑森林溫泉的貴族悠閒啟程，走進法國阿爾薩斯，造訪世界最古老的耶誕市集史特拉斯堡，一嘗阿爾薩斯連霸五十一年米其林三星的傳奇餐廳「伊爾客棧」，並在米其林星級主廚私宅，享受耶誕晚宴。

有行旅「聖誕圓舞曲 黑森林．阿爾薩斯．巴黎」十一天八夜旅程，十一月二十九日至十二月九日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/7usuta。有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號。

法國 世界遺產 德國 耶誕節 米其林 旅行社

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