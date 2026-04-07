有行旅／耶誕慢旅世遺之城

春天來時，萬物在這一刻同時甦醒，啟發多豐富的創作。日本珠寶品牌AHKAH推出由創意總監Katie Hillier操刀的春夏新作elements系列，以「當花盛開，我的光芒甦醒」為主題，靈感源自大自然中盛開的花朵，象徵內在力量的覺醒。設計上，elements突破傳統，結合了18K黃金、鉑金與閃耀鑽石，透過簡約且具雕塑感的幾何線條，多層次美感的耳環與項鍊，精確捕捉花瓣綻放的動態瞬間展現當代女性自信且優雅的時尚力量 。

2026-04-06 14:29