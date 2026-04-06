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21種生吐司＋麵包吃到飽449元！嵜本「生吐司吃到飽」回歸 漲價50元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
極生生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極生生吐司。圖／嵜本生吐司提供

當初掀起全台生吐司熱潮的「嵜本生吐司」（SAKImoto）迎接品牌6登台週年，將於4月16日起限時再次推出「生吐司吃到飽」，共有21種麵包、6種飲品，通通採無限享用，並且用餐時間也延長10分鐘，適合喜愛生吐司的民眾。

自2017年於大阪創立，並於2020年登台的「嵜本生吐司」，曾在2025年4月首度推出「生吐司吃到飽」活動。今年迎接品牌登台6週年，再度推出「生吐司吃到飽」，開放時段為4月16日至5月7日期間，平日12:00～13:40、15:00～16:40。相較於前次的18種麵包品項，今年新增至21款麵包，包括有極生奶油牛奶生吐司、極美自然生吐司、極芋生吐司、法芙娜巧克力生吐司等多種口味吐司，還有究好豬肉鬆麵包、日式紅豆餐包、鹽之花奶油捲、玉米濃湯奶油捲等麵包，以及美式、拿鐵、紅茶拿鐵等6種飲品，通通採無限享用。

業者指出，今年活動的用餐時間，由原本的90分鐘延長至100分鐘，並且調整出爐節奏與場次，讓整體用餐更順暢，成人每人449元，比去年調漲50元，另外兒童399元，6歲以下免費。

包括鹽之花奶油捲、究好豬肉鬆麵包，同樣採無限供應。圖／取自SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店粉絲頁
包括鹽之花奶油捲、究好豬肉鬆麵包，同樣採無限供應。圖／取自SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店粉絲頁

極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供

極芋生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極芋生吐司。圖／嵜本生吐司提供

吃到飽 麵包

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