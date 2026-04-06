手機換新裝 CASETiFY限時優惠7.5折起 犀牛盾超薄透明殼變黃免費換新

春暖花開的季節，手機配件也要換新裝！CASETiFY限時推會員驚喜計劃，同步推出多款童趣設計新品；RHINOSHIELD犀牛盾則主打極致輕薄與高防護透明殼，截然不同的風格，滿足不同族群對手機配件的多元需求。

CASETiFY宣布推出限時會員驚喜計畫，即日起至4月12日，於台灣官方網站與品牌概念店購買2件以上商品即可享優惠，黃金級與白銀級會員享7.5折，銅級、新會員及一般會員則為8折；活動期間單筆滿2,500元還可參加抽獎，有機會獲得Apple Watch、AirPods Pro與iPad mini等人氣好禮，並加贈專屬保護殼。

同步登場多款童趣療癒系列新品，「今日個性圖鑑」系列以狗狗、貓咪與吉娃娃等角色呈現個性標籤；還有SSEBONGRAMA慵懶小鴨台灣限定鳳梨與珍珠奶茶印花、Esther Bunny與Care Bears聯名設計，讓手機展現繽紛搶眼風格。

如果單純想呈現手機原本樣貌同時兼顧防護力，犀牛盾近期推出全新ClearX裸機感抗黃防摔透明殼，採用獨家ShockSpread材質與分層潰縮緩衝結構，並在手機四角關鍵受力區域導入獨家研發的柔韌吸震配方，同時將側邊厚度壓縮至僅1mm，兼顧輕薄手感與防護表現。透過分區防摔設計與柔韌吸震配方，有效分散落摔瞬間的外力衝擊；隱形按鈕設計則提升整體無縫感與操作回饋。重點延續品牌透明殼系列的終身抗黃保固機制，主打「變黃免費換新」，用久也不怕。

犀牛盾ClearX裸機感抗黃防摔透明殼極薄登場。圖／犀牛盾提供

CASETiFY SSEBONGRAMA系列台灣限定印花首度登場。圖／CASETiFY提供