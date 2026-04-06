日落光影＋頂級沉香！愛馬仕以極致美色與香氛迎接2026春夏

將頂級工藝、自然靈感與生活美學完美融合的法國精品愛馬仕（Hermès）以色彩和氣味迎接2026春夏。除了展現品牌一貫的優雅質感的春夏限量美妝系列與聞香珍藏系列高雅沉香香油精萃，適逢2026年「跳躍的愛馬仕」（Saut Hermès）馬術比賽，愛馬仕品牌好友、義大利藝術家Gianpaolo Pagni特別為經典Paddock馬燈瓶身披上全新Cheval Joker圖騰，為這件香氛作品增添詩意與趣味。

2026春夏限量美妝系列由美妝創意總監Gregoris Pyrpylis打造，靈感源自地中海日落的溫暖光影，以柔和米色、絢麗粉紅與熾熱紅色，再現落日黃金時刻的迷人氛圍。全系列包含陽光煥顏健康美肌蜜粉餅、三款亮面唇膏、兩款潤唇油與一款指甲油，包裝則由大師Pierre Hardy操刀，不同色快的配色中融入經典Op'H紋章與落日漸變，完美將藝術氣息融入日常生活的實用物件。

限量系列中的Soleil d'Hermès陽光煥顏健康美肌蜜粉餅，質地輕盈細緻，可同時作為腮紅與提亮蜜粉，為肌膚帶來自然溫潤的光澤。唇妝包括三款亮面唇膏，色調涵蓋清新調酒米色、質感夕陽棕與柔美廊屋粉色；蘊含高比例天然成分的潤唇油，則以椰棗棕與水梨粉色賦予雙唇滋潤養護與溫暖的色彩妝感。指甲油以赫利俄斯古銅棕色為主角，顯色均勻且持久。

同時登場的愛馬仕聞香珍藏系列帶來高雅沉香（Oud Esma）香油精萃，由香水創意與傳承總監Christine Nagel精心調製，以有「王者之木」美譽的沉香為主角，展現木質與皮革調的深邃感性。此款香油精萃質地如香脂般溫潤，可輕點於脈搏點，香氣尾韻悠長，重現東方傳統用香儀式的優雅，即日起起於台灣專門店限量登場。

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列-高雅沉香 (Oud Esma) 香油精萃。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列Hermèsistible滋養潤唇油，10 Rose Nashi水梨粉色。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列Les Mains Hermès愛馬仕指彩護手系列指甲油，78 Brun Hélios赫利俄斯棕色。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列Rouge Hermès亮面唇膏，60 Rose Bungalow廊屋粉色。圖／愛馬仕提供

愛馬仕呈獻2026年限量版PADDOCK創作香氛。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列Rouge Hermès亮面唇膏，28 Brun Sunset夕陽棕。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列Hermèsistible滋養潤唇油，07 Brun Segai椰棗棕。圖／愛馬仕提供

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列-高雅沉香 (Oud Esma) 香油精萃。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝2026春夏限量系列Rouge Hermès亮面唇膏，14 Beige Cocktail調酒米色。圖／愛馬仕提供