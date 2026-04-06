聽新聞
0:00 / 0:00
繁花盛開的春天美靜化作永恆！AHKAH、喬治傑生捕捉盛開之美
春天來時，萬物在這一刻同時甦醒，啟發多豐富的創作。日本珠寶品牌AHKAH推出由創意總監Katie Hillier操刀的春夏新作elements系列，以「當花盛開，我的光芒甦醒」為主題，靈感源自大自然中盛開的花朵，象徵內在力量的覺醒。設計上，elements突破傳統，結合了18K黃金、鉑金與閃耀鑽石，透過簡約且具雕塑感的幾何線條，多層次美感的耳環與項鍊，精確捕捉花瓣綻放的動態瞬間展現當代女性自信且優雅的時尚力量 。
丹麥精品珠寶喬治傑生（GEORG JENSEN）的FORGET-ME-KNOT系列新作 ，則重現傳奇設計師薇薇安朵蘭 (Vivianna Torun) 於1970年代的經典原創 ，以「勿忘我」花卉為靈感，將大自然美感轉化為簡約、感性且流動的珠寶語彙 。18K金與純銀材質打造項鍊、耳環、手鐲及戒指，以緞帶般的金屬線條交織成圓潤的結狀，展現朵蘭崇尚的自然主義與現代極簡美學，象徵情感的連結與珍貴承諾 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。