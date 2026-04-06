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繁花盛開的春天美靜化作永恆！AHKAH、喬治傑生捕捉盛開之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
AHKAH elements floating戒指，約10萬1,000元起。圖／AHKAH提供
AHKAH elements floating戒指，約10萬1,000元起。圖／AHKAH提供

春天來時，萬物在這一刻同時甦醒，啟發多豐富的創作。日本珠寶品牌AHKAH推出由創意總監Katie Hillier操刀的春夏新作elements系列，以「當花盛開，我的光芒甦醒」為主題，靈感源自大自然中盛開的花朵，象徵內在力量的覺醒。設計上，elements突破傳統，結合了18K黃金、鉑金與閃耀鑽石，透過簡約且具雕塑感的幾何線條，多層次美感的耳環與項鍊，精確捕捉花瓣綻放的動態瞬間展現當代女性自信且優雅的時尚力量 。

丹麥精品珠寶喬治傑生（GEORG JENSEN）的FORGET-ME-KNOT系列新作 ，則重現傳奇設計師薇薇安朵蘭 (Vivianna Torun) 於1970年代的經典原創 ，以「勿忘我」花卉為靈感，將大自然美感轉化為簡約、感性且流動的珠寶語彙 。18K金與純銀材質打造項鍊、耳環、手鐲及戒指，以緞帶般的金屬線條交織成圓潤的結狀，展現朵蘭崇尚的自然主義與現代極簡美學，象徵情感的連結與珍貴承諾 。

FORGET ME KNOT系列18K黃金耳環，99,000元。圖／喬治傑生提供
FORGET ME KNOT系列18K黃金耳環，99,000元。圖／喬治傑生提供

AHKAH elements duo 18K金&鉑金&鑽石耳環，單只17,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH elements duo 18K金&鉑金&鑽石耳環，單只17,200元。圖／AHKAH提供

FORGET ME KNOT系列18K黃金耳環，95,000元。圖／喬治傑生提供
FORGET ME KNOT系列18K黃金耳環，95,000元。圖／喬治傑生提供

AHKAH elements floating 18K金&鉑金&鑽石耳環，單只71,300元。圖／AHKAH提供
AHKAH elements floating 18K金&鉑金&鑽石耳環，單只71,300元。圖／AHKAH提供

AHKAH elements floating grand耳環，單只10萬1,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH elements floating grand耳環，單只10萬1,000元。圖／AHKAH提供

演員林映唯詮釋Vivianna Torun大師經典之作FORGET ME KNOT系列珠寶與TORUN手鐲。圖／喬治傑生提供
演員林映唯詮釋Vivianna Torun大師經典之作FORGET ME KNOT系列珠寶與TORUN手鐲。圖／喬治傑生提供

AHKAH elements duo 18K金&鉑金&鑽石耳環，單只18,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH elements duo 18K金&鉑金&鑽石耳環，單只18,400元。圖／AHKAH提供

演員林映唯詮釋Vivianna Torun大師經典之作FORGET ME KNOT系列珠寶。圖／喬治傑生提供
演員林映唯詮釋Vivianna Torun大師經典之作FORGET ME KNOT系列珠寶。圖／喬治傑生提供

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