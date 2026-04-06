全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

傑昇通信歡慶創立40周年，推出話題十足的「姓名對對碰」活動，即日起至4月30日止，於全台門市祭出只要姓名讀音與「傑、昇、通、信、四、十、週、年、慶」任一字相同，免消費也能領取好禮，全台「小傑」、「阿信」趕快站出來！

這次活動超大方，不只同字可兌換，唸起來同音也可以，只要任一字相同即可獲得參加資格。符合條件者攜帶身分證、健保卡、駕照或護照等有效證件，即可免費兌換市價1,490元的「Tougher UV晶鑽防撞貼」1張，讓手機螢幕升級防護，。

除了免費好禮外，傑昇通信也同步加碼提供「1,000元配件購物金」，只要購買300元以上指定品牌配件，即可直接折抵使用，還會額外贈送1串「傑納瑞衛生紙」。若當次未用完購物金，門市也會提供200元優惠券，供日後消費使用，彈性十足。

業者表示，此次40周年慶不僅是回饋長期支持的消費者，也希望透過姓名互動的創意玩法，與民眾同樂。活動期間全台門市皆可參與，但提醒每人限兌換1次，且須出示正本證件供查驗。

姓名對中這「9個字」免錢拿防撞貼，消費加送衛生紙。圖／傑昇通信提供