免飛日本！大阪一星燒鳥「鳥匠いし井」登台 打造全新「燒鳥すみか」

日式燒鳥餐廳又多一間！已經連續多年獲得米其林一星肯定的大阪人氣燒鳥餐廳「鳥匠いし井」（Torisho Ishii），即將於4月下旬於台北開設全新品牌「燒鳥すみか」（Yakitori Sumika），帶來精緻的燒鳥料理與特色餐點，讓民眾不用飛日本，也能享受道地的招牌滋味。

來自大阪的「鳥匠いし井」由石井吉智所創立，以獨特的「石井流」風格改寫燒鳥定義，並自2017年開始，連續十年獲得米其林一星，並在日本知名美食評鑑平台Tabelog榮獲銀獎，評分達4.47分，乃是燒鳥界極具代表性的預約困難店。店內以細膩的油脂處理與層次感分明的烤製技術著稱。套餐結構接近板前精緻和食料理，除了燒鳥串之外，還穿插季節時蔬、燉煮料理，更添整體完整。

此次鳥匠いし井將以「燒鳥すみか」招牌登台，由社長石井吉智監修，並由主廚陳珽華率領的台灣團隊坐鎮。店址位於台北東區商圈，並規劃有開放式吧台空間，讓民眾近距離欣賞職人技藝，預計將於4月11日率先開放國泰世華VIP卡友預定，並於4月19日起全面開放預定。