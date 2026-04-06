書寫跨界時尚！S.T. Dupont迷你筆項鍊一秒成為穿搭焦點

法國精品都彭（S.T. Dupont）向來以精湛工藝聞名，2026年全新推出迷你筆項鍊，打破書寫工具與飾品界線，將實用機能與時尚美學完美融合，重新定義當代書寫生活美學。

這款精緻小巧的項鍊完美體現了品牌經典工藝：筆身飾有招牌鑽石璣刻紋，搭配細膩漆面與金屬潤飾，光影下質感細緻。筆身結構設計聰明食用，採旋轉開啟、可拆卸設計，書寫流暢直覺，隨時能記錄靈感；搭配80至90公分之間鍊長的金屬長鍊，可隨穿著搭配與惡人喜好輕鬆調整，不論單獨配戴或層次搭配，輕鬆融入各種穿搭風格。

此次系列推出黑色漆面搭配金色或鍍鉻飾面的兩款設計，並以酒紅色漆面款式延伸選擇，呈現不同風格取向，均以黃銅搭配PVD鍍膜，配不鏽鋼鍊條，兼顧質感與耐用性。7公分長的筆身易於握持書寫，重30公克、項鍊鍊身僅7公克，輕巧便攜，讓記錄成為隨手可及的生活儀式。它既是隨身書寫工具，也是風格配件，喚醒人們對書寫的重視，完美體現都彭將頂級工藝融入日常的當代設計思維。

迷你筆項鍊 – 黑金色，筆身黃銅、不鏽鋼鍍金項鍊，11,800元。圖／迪生提供

迷你筆項鍊 – 紅金色，筆身黃銅、不鏽鋼鍍金項鍊，11,800元。圖／迪生提供