連假遛孩必收！全台最新10大主題樂園人氣榜單 冠軍再度蟬聯

誰是霸主？十大人氣樂園點點名

每逢連假期間，全台各大主題樂園幾乎都會推出各種節日優惠，吸引親子客群蜂擁而至。從門票折扣、限定優惠到主題活動，業者無不使出渾身解數，搶攻各大社群版面。對不少家庭而言，主題樂園不僅是休閒娛樂的場所，更是親子間累積回憶的最佳勝地，也因此成了許多家長連假遛孩的熱門選項。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年揭曉十大人氣主題樂園排行，當時由麗寶樂園以66,545筆聲量奪冠，義大遊樂世界與六福村則緊追在後。時隔一年，榜單再度啟動調查，究竟這些老牌樂園是否能穩坐前段班？還是會有聲量黑馬強勢竄出？本文將帶你從數據與特色兩大面向切入，全面掌握樂園最新的話題焦點。

No.10 小人國主題樂園

翻攝FB／小人國主題樂園

小人國主題樂園以獨特的微縮景觀聞名，可說是亞洲首座以「縮小世界」為主軸打造的主題樂園。園區內以約1/25比例精緻打造上百座世界知名地標，從傳統園林到各國代表性建築皆栩栩如生，讓遊客彷彿一日環遊世界，也滿足小小孩實現一日巨人的夢想。不同於傳統戶外型遊樂園，小人國規劃了大型室內歐洲樂園區，即使遇到天候不佳，仍能維持良好的遊玩體驗。室內設施包含雲霄飛車、兒童碰碰車與旋轉木馬等項目，除了兼顧刺激與安全性，也能達到晴雨皆宜的遊玩特色。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年1月20日，因一名孩童任意踩踏園區內的迷你模型，該事件在網路上不斷延燒，留言區一面倒痛批家長失職，「小孩不懂，家長才是最大的問題！」「還讓小孩整個踩上去，根本放任不管」、「小人國臉書小編說話真溫柔。」「家長不能管好自己的孩子嗎？」

No.9 東勢林場遊樂區

素有「中部陽明山」之稱的東勢林場遊樂區，以豐富的螢火蟲生態與四季花卉美景聞名。園區占地廣達225公頃，主打遠離都市喧囂的森林療癒體驗，是親子客群與登山健行者的熱門選擇。園內最引人入勝的，莫過於那隨四季流轉的繁花盛景。春季可欣賞櫻花與杜鵑爭妍鬥艷，夏季有油桐花點綴林間，秋季則轉為漫山楓紅，入冬後更有孤傲白梅幽幽綻放，無論何時造訪都能感受不同風貌，讓人百看不厭。值得一提的是，此處是全台最著名的賞螢勝地，每年春末至初夏之際，夜間林間閃爍的自然景致，成為園區一年一度的亮點活動。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年3月21日，東勢林場遊樂區推出一日限定免費入園活動，吸引大量遊客湧入，相關話題迅速在社群平台上擴散，當日聲量達到467筆，也進一步帶動園區在網路上的關注度與討論熱度。

No.8 小叮噹科學主題樂園

翻攝FB／小叮噹科學主題樂園

位於新竹的小叮噹科學主題樂園，以「在玩樂中學習」為核心概念，打造結合教育與娛樂的主題樂園。園內設有多項以力學、光學、聲學、電學等原理設計的互動設施，讓孩子能親自動手操作實驗，寓教於樂，特別適合親子同行或學校戶外教學。此外，這裡擁有全台最大室內滑雪場，以及最長的滑雪道，讓人不必坐飛機出國，也能享受在雪地裡滑雪與堆雪人的樂趣。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年10月18日，因小叮噹科學主題樂園設有「奢華營地車」住宿體驗，主打免搭帳篷，並提供Chill的露營玩法，吸引親子族群與露營新手關注，促使當日討論度飆高至1,758筆，助攻小叮噹樂園直衝榜單第8名。

No.7 杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪森林生態渡假園區坐落於南投杉林溪，海拔約1600公尺，是台灣知名的避暑型森林景點。園區一年四季都有不同主題花卉，包括春櫻、夏石楠、秋蘭、冬楓等各種景致，其中又以鬱金香和牡丹花為人氣焦點，吸引不少遊客專程造訪。此外，被譽為「杉林溪首景」的松瀧岩瀑布，是園區內的重要地標。瀑布自岩壁洞頂傾瀉而下，氣勢磅礡而壯觀，遊客可近距離感受水流衝擊的震撼。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年3月9日，因杉林溪森林遊樂區發生接駁車墜谷的意外，消息迅速在網路上發酵，使得聲量一日飆高至855筆，不少網友分享經驗表示「有坐過都知道，這都開超快的」、「之前在杉林溪坐接駁車，窗外就是山谷，很恐怖」、「園區內的接駁車都開超快，大家都知道，就是負責人不知道。」

No.6 劍湖山世界主題樂園

翻攝FB／劍湖山世界

依山而建的劍湖山世界就位在雲林古坑，它不只是親子出遊的熱門首選，更是許多學校畢業旅行的必訪清單之一。園區以各種刺激設施聞名，包含以90度垂直俯衝的「飛天潛艇G5」、無底盤式360度旋轉的「沖瘋飛車」，以及高空自由落體的「擎天飛梭」等極限挑戰，為追求刺激的遊客帶來強烈感官體驗。從近一年網路聲量來看，劍湖山累積討論度為15,490筆，與杉林溪森林生態渡假園區僅有兩百多筆之差，討論熱度十分相近。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間有兩個明顯的聲量高點，分別出現在2025年9月22日和2026年3月27日，其原因皆與劍湖山推出的優惠有關，顯示園方不定時推出的促銷方案的確有效帶動討論熱度，也進一步強化其在主題樂園市場中的能見度與吸引力。

No.5 義大遊樂世界

翻攝FB／義大遊樂世界

高雄的義大世界，是全台唯一複合式休閒渡假園區。園方透過多元業態串聯，讓遊客可從遊樂設施一路延伸至購物與住宿，打造一站式度假模式，無論是親子出遊或情侶約會，都能在此找到適合的娛樂與消費體驗。 在空間設計上，義大世界以希臘風格與歐式建築為主軸，白牆、拱廊與色彩鮮明的建物營造出濃厚異國氛圍，也成為熱門的拍照打卡場景，深受年輕族群喜愛。園內視覺層次豐富，搭配精心規劃的街景與裝置藝術，讓整體遊玩體驗更具特色與記憶點。此外，園區內設有南台灣最高的摩天輪，可無死角俯瞰絕美高雄市景，白天與夜晚各有不同風貌，成為遊客必訪的地標設施之一。

根據觀光署統計資料顯示，去年1至5月期間，義大世界以超過203萬人次的到訪量位居高雄之冠，展現其強大的人氣與吸引力。除了拿下造訪人次冠軍外，義大去年也曾在主題樂園人氣榜中高居第二，不過今年名次略為下滑至第五名，此也反映出主題樂園市場競爭日益激烈。

No.4 九族文化村

九族文化村是一座融合原住民文化、歐式景觀與多元遊樂設施的綜合型主題園區，適合親子同遊與喜愛深度文化體驗的旅客。園區內容豐富，從自然景觀到娛樂設施皆有完整規劃，讓遊客在遊玩之餘，也能同步體驗原住民的文化風情。 此處也是台灣知名的賞櫻名所，每年2月登場的櫻花祭是園區最具代表性的活動，超過五千株櫻花相繼盛開，形成壯觀粉紅花海景致，吸引大量賞花人潮。此外，園內的空中纜車可從九族直達日月潭，在搭乘時還能將湛藍湖面與魚池鄉山林美景盡收眼底。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年7月15日，當日園方開通Threads帳號並發布首則串文，迅速引發網友大量關注，單篇串文累積超過200萬次瀏覽、7.2萬個讚數，展現出高度話題擴散力，也帶動園區在社群平台上的討論熱度。

No.3 遠雄海洋公園

翻攝FB／遠雄海洋公園

位於花蓮的遠雄海洋公園，是全台唯一以海洋主題打造的大型樂園，結合八大主題區與多項國際級表演，讓遊客在遊玩之餘，也能沉浸於豐富的海洋氛圍之中。園區整體規劃兼具娛樂性與觀賞性，深受許多親子客群的歡迎。

在主題表演方面，園內規劃多場國際級演出，包括可愛療癒的海豚秀、趣味十足的海獅巡警隊、充滿夢幻感的美人魚秀，以及結合空中特技與華麗歌舞的奇妙海洋慶典。透過專業表演團隊與生動內容，讓遊客近距離感受海洋生物的魅力。注意的是，2025年7月底實施的「動物展演管理辦法」，鯨豚秀展演許可2026年到期，最近官方粉專釋出「海洋公園經典演出《海豚傳說-跳浪奇緣》只到兒童連假」，也預告會有下一段全新旅程。

而在遊樂設施方面，晴空纜車是園區人氣指標之一，搭乘時可從高空俯瞰太平洋海景與整座園區風貌；海洋摩天輪則以更為悠閒的節奏，隨著高度變化欣賞園區景色，是不少情侶約會必訪的熱門選擇；若偏好刺激體驗，黑鬍子海盜船與火山歷險則能帶來不同層次的感官刺激，前者提供高空擺盪的速度感，後者結合水上滑行與聲光效果，增添臨場震撼。透過動靜兼具的設計，遠雄海洋公園成功打造兼具娛樂、觀景與表演的多元型主題樂園。

No.2 六福村主題遊樂園

翻攝FB／六福村

六福村主題遊樂園是亞洲首座結合生態動物園與大型機械遊樂設施的綜合型樂園。遊客可搭乘免費蒸汽小火車或猛獸巴士，深入猛獸區近距離觀賞孟加拉老虎、非洲獅等森林霸主，也能與羊駝、迷你馬等可愛動物互動，體驗兼具知識性與趣味性的遊園行程。園區分為美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮與非洲部落四大異國主題村，並設有多項必玩刺激設施，包括全台唯一懸吊式雲霄飛車的笑傲飛鷹、驚險刺激的火山歷險、堪稱台灣最大人工泛舟河道的大峽谷急流泛舟，以及360度騰空旋轉的老油井等。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，本次調查期間聲量出現兩波明顯高峰。首波出現在2025年6月19日，因樂園宣布調漲票價，引發網友熱議，甚至有人直指票價已逼近東京迪士尼；第二波高峰則出現在2026年3月15日，當時週末園區成空城的景象不斷在網路上發酵，相關討論大多聚焦在園區的價格與設施，不少網友分析，「遠、貴、老舊、沒變化，基本上只剩回憶價值 」、「門票太貴，裡面食物更是盤子價，快走入歷史了」、「現在小朋友幾乎都出國去迪士尼跟環球了吧」。

No.1 麗寶樂園

翻攝／麗寶樂園馬拉灣 官網

翻攝官網／麗寶樂園馬拉灣

冠軍出爐！延續去年的高人氣，麗寶樂園渡假區再度蟬聯主題樂園聲量冠軍，穩坐話題焦點。園區占地約200公頃，是全台規模最大的綜合型渡假區之一，其整合陸上樂園「探索世界」、夏季限定水樂園「馬拉灣」，以及地標設施「天空之夢」摩天輪，並串聯麗寶購物中心、密室逃脫與國際級賽車場，打造「水陸雙樂園＋購物娛樂」的一站式休閒體驗。 其中，「探索世界」主打高刺激與多元玩法，必玩亮點包含斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，以瞬間失速與高速俯衝聞名，是不少遊客挑戰極限的首選；結合泛舟與雲霄飛車元素的「火山冒險」，則透過水花與速度交織出層次豐富的感官體驗；夏季開放的「馬拉灣」同樣吸引人潮，大型造浪池「大海嘯」與多條滑水道，成為炎炎夏日最受歡迎的消暑去處。

此外，麗寶也不斷拓展親子與休閒內容。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次的網路聲量高峰出現在2025年8月16日，不少親子部落客搶先開箱園區內新開幕的美樂地農場，掀起一波討論熱潮。該親子農場結合遊樂設施與療癒動物體驗，吸引大量網友關注，相關貼文引發熱烈迴響，進一步帶動整體聲量表現，成為麗寶樂園再度奪冠的重要關鍵。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月1日至2026年3月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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