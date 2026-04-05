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台南魚冊佐秘魯醬汁！飛花落院「春絮」新菜單 展現跨文化春日風景

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
魚冊。圖／飛花落院提供
魚冊。圖／飛花落院提供

位於台中新社的「飛花落院」今年迎來開幕6週年，本季推出全新春季菜單《春絮》，透過揉合日式技法、台南魚冊、秘魯風味醬汁，並結合金華火腿上湯與日式本枯節，呈現跨文化交融的餐桌表現。

《春絮》菜單從山頂融雪開始。雪水沿著山勢流動，滋養山林，嫩芽長出、花苞形成，延伸至海，最後一路回到繁花盛開的花園。10道料理依此鋪陳，構成一段從山到海的春日路徑。同時還加入野薑花、花山椒、櫻花、桂花等花卉元素，讓料理綻放出春日畫面。

擔任開場的「化雪初露」以牛奶與魚高湯呈現雪融的柔和質地，搭配軟絲、白花椰菜與蓴菜，帶出充滿想像的開場。「香雪海老毬」與「春芽立鱗燒」，則是結合貓蕨、春筍、花山椒等山林野菜，還有馬頭魚，依序呈現春天初醒的氣息。

以台南為元素為基礎的「魚冊」，以拍打成薄片的生魚片，鋪展成花瓣盛開的樣子，搭配秘魯醬汁，帶來熟悉又異國情調的口感與風味。除此之外，套餐中並安排「新社風味野菜」、「紅仙治部煮」、「花煙釜飯」、「碧玉葛切」等菜色，全套3,680元，預計於4月8日起開放供應。

花煙釜飯。圖／飛花落院提供
花煙釜飯。圖／飛花落院提供

赤金玉豆腐。圖／飛花落院提供
赤金玉豆腐。圖／飛花落院提供

碧玉葛切。圖／飛花落院提供
碧玉葛切。圖／飛花落院提供

香雪海老毬。圖／飛花落院提供
香雪海老毬。圖／飛花落院提供

紅仙治布煮。圖／飛花落院提供
紅仙治布煮。圖／飛花落院提供

秘魯 台南 牛奶

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