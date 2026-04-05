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小蜜蜂爺爺再見了！Burt's Bees結束25年代理全台撤櫃出清2折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
美國天然護理品牌「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees），台灣代理商平珩家宣布4月1日起結束長達25年的台灣代理。圖／摘自Burt's Bees臉書
美國天然護理品牌「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees），台灣代理商平珩家宣布4月1日起結束長達25年的台灣代理。圖／摘自Burt's Bees臉書

美國天然護理品牌「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees），其經典商品神奇紫草膏、護唇膏，是大家的化妝包裡曾經都有的熟悉身影。台灣代理商平珩家近日宣布4月1日起結束長達25年的台灣代理，讓一票忠實愛用者感到不捨。目前品牌的實體通路已全撤，並在官網推出2折起出清優惠。

Burt's Bees台灣代理商平珩家透過官方社群發布公告，「小蜜蜂爺爺，謝謝你這一路的陪伴，我們要揮手道別了。25年來，Burt’s Bees陪我們走過很多很普通、卻很重要的日子，是包包裡必帶的安心、換季乾裂時的依賴」。

此消息也讓Burt's Bees愛用者感到震驚直呼不敢相信，平珩家回覆指出，「因應品牌未來發展方向，以及我們內部營運規劃的調整，在與原廠雙方共識下決定告一段落。我們只是結束Burt’s Bees的代理，其他品牌仍會持續經營與服務」。

Burt's Bees 25年前進到台灣市場，帶來天然保養的概念，這次結束台灣代理，也喚起許多人的回憶，網友紛紛寫下「我會記得我第一次使用過的進口天然產品」、「神奇紫草膏真的世界最棒最萬用最經典的」、「神奇紫草膏我包包必備品」、「我要哭了，我完全用不慣其他品牌的護唇膏」、「我愛用了20幾年傷心」、「以後只剩下回憶嗎？」。

Burt's Bees結束代理，在平珩家官網推出單品全面5折、經典收藏組合4折起、即期良品2折起。

「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees），台灣代理商平珩家結束代理，在官網推出2折起折扣。圖／摘自Burt's Bees臉書
「小蜜蜂爺爺」（Burt's Bees），台灣代理商平珩家結束代理，在官網推出2折起折扣。圖／摘自Burt's Bees臉書

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