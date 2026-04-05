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吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲！3間母親節特色蛋糕 佳節送祝福

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克以紅寶石巧克力為主題，推出一系列母親節甜點。
亞尼克以紅寶石巧克力為主題，推出一系列母親節甜點。

迎接母親節，「亞尼克」選用全球第四種巧克力「紅寶石巧克力」，推出一系列應景甜點。「紅寶石巧克力脆皮生乳捲」，以紅寶石巧克力淋面完美封頂，再點綴紅寶石巧克力脆球與草莓果乾，內餡則使用紅寶石巧克力覆盆莓奶霜與覆盆莓果餡，充滿酸甜奢華的滋味，每條699元。除此之外，亞尼克還推出「紅寶石覆盆莓生乳捲」，以及「花綻紅寶石」、「紅寶石紅心芭樂」、「粉紅露比派」等紅寶石主題蛋糕，售價495～1,580元，為母親節獻上祝福，4月30日前預購指定蛋糕，單顆享95折，兩顆享88折優惠。

以瑪德蓮為明星商品的「open it.」，今年針對母親節，首次推出期間限定「法式芋泥慕斯蛋糕」。以純手工法式甜點的層次結構為靈感，底層以沙布列為基底，並搭配特製芋頭杏仁奶油餡，還有卡士達、杏仁蛋糕體與芋泥層，在柔軟與濕潤之間取得平衡。最後以白巧克力甘納許完整包覆，再配上可食用珍珠項鍊造型，宛若優雅的藝術品，5.5吋售價1,350元，4月20日前可享95折早鳥優惠。

COLD STONE今年首度推出「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」，還原吉伊卡哇經典大臉模樣，有著圓潤臉型搭配可愛表情，內餡選用草莓冰淇淋、蜂蜜冰淇淋，融合Q彈小麻糬，堆疊出豐富口感與溫柔滋味，5吋售價1,680元。同步並推出「吉伊卡哇花邊造型瓷盤」預購方案，凡購買吉伊卡哇冰淇淋蛋糕，可享每組加購價300元。5月3日前預購冰淇淋蛋糕/冰心捲享88折、uniopen會員享85折優惠。（吉伊卡哇冰淇淋蛋糕除外）。

亞尼克「紅寶石巧克力脆皮生乳捲」，每條699元。
亞尼克「紅寶石巧克力脆皮生乳捲」，每條699元。

COLD STONE今年推出模樣可愛的「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」。圖／COLD STONE提供
COLD STONE今年推出模樣可愛的「吉伊卡哇冰淇淋蛋糕」。圖／COLD STONE提供

「open it.」首次推出期間限定「法式芋泥慕斯蛋糕」。圖／open it.提供
「open it.」首次推出期間限定「法式芋泥慕斯蛋糕」。圖／open it.提供

亞尼克 吉伊卡哇 母親節

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