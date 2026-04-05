新光三越T368城鄉物產展 71在地品牌集結展現台灣風土人情

繼2025年新光三越「T368城鄉物產展」初登場後，新光三越今年以「探索台灣蘊味」為核心，從台灣糧倉「雲

林」出發推出第二回，串聯全台15個縣市、50個城鄉鎮區與71個在地品牌，並集結返鄉青年與世代職人，展現台灣土地的創新能量。

新光三越「第二回－T368城鄉物產展」全台巡迴首站在台北信義新天地A11展開，這回以台灣糧倉「雲林」為起點，網羅7大雲林在地品牌，包括百年老店、承襲日治時代傳統晒麵法並被稱為「麵條界的馬卡龍」的萬源製麵舖；號稱「地表最長」甜點的東和泡芙；雲林西螺必買伴手禮，沾粉麻糬西螺麻糬大王；傳承三代的70年老油廠，首創苦茶風味油的順成油廠；雲林首座地方創生莊園的土庫驛可可莊園等。

同時有網羅10家跨越一甲子品牌，包括傳承三代，花蓮縣僅存的日式傳統醬油釀造廠－新味醬油；傳承近百年餅藝工法，堅持選用在地食材的豐興餅舖；遵循古法細火慢工滷製的花蓮百年老舖－德利豆乾；全台唯一7道水洗芝麻籽的高雄大樹百年製油老店－大樹麻油行；傳承70年由蘇澳老字號「裕興製麵廠」第四代兄弟創立的艸祭製麵所chaojinoodles；傳承三代，彰化福興在地日本白鰻養殖50餘年的日將蒲燒鰻；來自嘉義大林，承襲三代農業經驗的上等農場。同時亦集結多位以實際行動返鄉創業的青年品牌，讓更多消費者深入認識在地好物，進一步將台灣各地的風土人情與飲食文化呈現。

這回並首度迎請雲林西螺福興宮「太平媽」駐駕百貨展場，還原廟殿文化場景，結合舞龍舞獅、龍鳳獅陣等傳統藝陣和擲筊祈福、躦轎腳等儀式體驗，打造一場融合美食文化、信仰與土地情感的策展。

活動期間，新光三越亦推出於展場消費滿額即可兌換開運小物活動，從招財一桶金到月老香水。另外攜手日將蒲燒鰻、土庫驛可可莊園、大倉米鋪、超級來一野、農家籽弟等10大品牌推出限定商品限日限時買一送一。

土庫驛可可莊園黑巧克力Bar片－台灣系列，350元至380元。圖／新光三越提供

尚唐坊5%柴燒黑糖巧克力30片裝，1,050元。圖／新光三越提供

林家蛋黃酥一口蛋黃酥，450元。圖／新光三越提供