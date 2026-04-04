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不只滑雪！瑞士觀光局推秋天非旺季旅遊 亞洲五大創作者深度直擊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
瑞士國家旅遊局推廣瑞士秋季旅遊，讓國外旅客來瑞士可以像個在地人搭乘火車旅行。圖／飛達旅運提供
瑞士國家旅遊局推廣瑞士秋季旅遊，讓國外旅客來瑞士可以像個在地人搭乘火車旅行。圖／飛達旅運提供

瑞士一直是台灣旅客在長程線規劃上的夢想清單之一，不過過往都以冬季滑雪之旅為主。為推廣瑞士觀光，瑞士國家旅遊局找來東京、台北、首爾、新德里與馬尼拉的五位創作者，攜手踏上瑞士之旅，透過跨市場的YouTube系列中，探索瑞士的經典景點、隱藏秘境與豐富文化傳統，也向台灣旅客介紹瑞士秋季的「非旺季旅遊」，鼓勵亞洲旅客在色彩繽紛的秋天，以更悠閒的步調探索瑞士，遠離熱門觀光路線，並善用其完善的大眾運輸網絡。

瑞士國家旅遊局隆重推出五集YouTube系列《Go Swiss》，邀請亞洲觀眾以全新方式認識瑞士，此系列於3月30日推出，記錄五位內容創作者為期8天的旅程，內容涵蓋美食體驗、戶外探險，以及與當地居民的深度文化交流。

其中台灣代表創作者林宣（Xuan Lin）是一位知名旅遊攝影創作者、YouTuber與背包客，她以分享國內外獨旅、潛水、戶外冒險以及貼近真實生活的旅行影片，呈現各地文化的細膩面貌而廣受喜愛，風格自然隨興，擅長用鏡頭記錄旅途中最真實的笑與淚。 對於此次參與《Go Swiss》，林宣也表示非常榮幸與開心，能以創作者視角深入探索瑞士，並將這段結合挑戰與文化交流的旅程分享給更多觀眾。

瑞士國家旅遊局以「Travel Better」策略，鼓勵透過延長停留時間、分散旅客於不同季節與地區，以及深入體驗當地生活來實現永續旅遊，也以生動幽默的方式呈現瑞士人的文化特色與傳統，讓亞洲觀眾更貼近在地生活。透過這樣的呈現方式，節目促進外國旅客與瑞士當地居民之間的理解與文化交流，這也是瑞士國家旅遊局策略中的另一重要面向。

瑞士國家旅遊局亞太區總監Sandra Babey表示，透過《Go Swiss》，希望以嶄新的方式講述瑞士故事，由亞洲人為亞洲人打造，同時以創新手法促進瑞士當地居民與亞洲旅客之間的文化理解與交流。我們不僅希望提升在亞太市場這一重要策略區域的能見度，也期待本系列能啟發更多人以更慢、更深入的方式探索瑞士。

台北 YouTube 瑞士

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