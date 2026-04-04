TISSOT天梭表2026新作來襲！復刻經典、紳士、都會女性 一次滿足

身為Swatch Group集團旗下的重要支柱、亦是入門機械表重點品牌的TISSOT天梭表，近日發表了2026年度新作三系列新品：新尺寸的Gentleman紳士系列自動腕表38mm、Visodate系列復刻款，以及好評不斷再加碼的SRV女表系列新型號，以平均二至三萬元的價位帶，滿足白領上班族的入門表款選擇，源自經典設計、並添增以時代性的活力能量。

Gentleman紳士系列在原先的40毫米尺寸外，2026加碼發表了「減碼塑身」的38毫米系列，並特別邀請英國演員Daniel Ings拍攝形象宣傳。表款選用了弧面藍寶石水晶鏡面覆以防眩光塗層，同時金字塔形放射太陽紋面盤並提供銀、黑、藍與綠等四種配色。機芯的動力是由Powermatic 80自動上鍊機芯供應，並帶來80小時動力儲存，Nivachron™鈦合金游絲並具備抗磁性的特點，抵禦日常生活無所不在的磁力對機械的干擾，防水性能並達100米，三款訂價悉數為24,800元。

Visodate復刻系列則延續了1954年的典藏設計，並帶來39毫米的2026新作。其箱形藍寶石水晶鏡面強化了復古輪廓，並同樣使用Powermatic 80自動上鍊機芯。近距離欣賞：面盤中央採用雙重磨砂紋理，立體時標外側除鑲嵌夜光塗料刻度，分鐘刻度則在最外側以45度斜面展示，高程度提升閱讀的便利性。三款型號依皮帶、面盤色彩等細節不同，約自25,600元至27,900元不等。

宛如祖母綠寶石切割的SRV系列則是品牌近年熱賣話題，成功開啟女性市場新藍海。2026新作的三款型號分別以精鋼鍊帶搭配玫瑰金PVD表圈、黃金色PVD設計鍊帶、玫瑰金PVD表殼搭配棕色皮表帶，俐落的輪廓搭配金屬元素，陪伴女性在每個重要時刻，展現輕快閃耀的自由意志。

天梭表邀請英國演員Daniel Ings拍攝了Gentleman表款的形象宣傳。圖／TISSOT提供

Visodate面盤中央採用雙重磨砂紋理，立體時標外側除鑲嵌夜光塗料刻度，皆大幅度提升了閱讀便利性與面盤層次。圖／TISSOT提供

TISSOT全新2026 SRV系列方形表以小巧如寶石般的存在與八角形輪廓，成為造型的輕巧閃耀亮點。圖／TISSOT提供

TISSOT Visodate系列自動表雅緻銀色款，25,600元。圖／TISSOT提供