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戰馬圖騰、格紋、螢光色 Burberry 2026夏季童裝系列洋溢英倫活力
隨夏季將要來臨，Burberry正式發布2026夏季童裝系列，將品牌的英倫底蘊注入童心玩趣。本季設計核心圍繞著「冒險」與「想像力」，將經典格紋與色彩完美揉合，為每一場家庭出遊與自然的親密接觸，提供兼具機能與美學的服裝選擇。
女孩系列以粉白色調為主軸，將格紋融入輕盈柔軟單品，呈現清新優雅。男孩則打破傳統框架，選用療癒的矢車菊藍打造全新棋盤格紋印花，並點綴以EKD戰馬騎士圖騰，系列單品並以襯衫與成套短褲為主體，強調透氣與靈活度，讓孩子在夏日熱浪中依然能自在伸展，釋放精力。
細節處處洋溢著英倫海濱的迷人風情，T恤圖騰將童趣的沙堡與乘風破浪的戰馬騎士意象結合，勾勒出海岸度假藍圖。整體色彩運用從柔美的火鶴粉、淺薄荷到活力的萊姆色，繽紛的色盤不僅延伸至具防護功能的機能外套，豐富配件陣容如漁夫帽、太陽眼鏡與拖鞋，均細膩點綴格紋與品牌符碼，構築了夏季戶外穿搭的多重可能。
全系列單品中，Checkerboard棉質短褲「披」上了矢車菊藍色的戰馬騎士圖騰，Burberry經典的沙米色格紋則帶來了棉質棒球帽、棉質彈性束髮帶與兩件式棉質混紡襪子組等選擇；幼童的鞋款一向必須選擇方便穿脫，2026夏季童裝系列中則有著棉花糖粉火龍果紅色戰馬騎士標記拖鞋、沙米色活潑萊姆色格紋涼鞋、風信子藍色格紋拖鞋，目前全系列已於品牌官網及全球門市正式上架。
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