空中的特技魔術師！TUDOR帝舵正式聯名Red Bull紅牛The Flying Bulls

當人類已曾登上月球，飛機除了橫斷大陸與海洋帶來旅行的便利，為何還能讓人如斯著迷？高超的飛行員透過技巧抵抗地心引力、展現空中不可思議的美技、勇於突破的精神，或就是上述問題的答案之一。瑞士鐘表品牌TUDOR宣布，與知名的Red Bull「飛行公牛」（The Flying Bulls）合作，即將開啟一趟與天比高、讓地面也為之心跳加速的冒險航程。

The Flying Bulls團隊是由Sigi Angerer與紅牛創辦人Dietrich Mateschitz共同在1999年創立，團隊目前擁有包含Lockheed P-38 Lightning與F4U-4 Corsair等二戰經典歷史戰機，目前收藏在Red Bull位於奧地利薩爾茨堡的7號機庫（Hangar-7）中，每年吸引無數航空迷前往朝聖；The Flying Bulls目前並擁有12位飛行員並營運45架涵蓋骨董飛機、特技直升機的機型，其中兩架BO 105更是全球唯一民用特技合格。

The Flying Bulls在空中的身手了得，在另一種「雲端」、網路上同樣擁有好評，其官方Instagram帳號坐擁45.6萬追蹤人數，帳號中置頂的一段影片更匯集The DC-6、Corsair、Alpha-Jet、Edge 540，以及BO-105等五種機型，收割258.2萬次瀏覽數。

然TUDOR與The Flying Bulls的合作更高程度來自帝舵身為手表品牌但勇於挑戰極限的精神，正和The Flying Bulls團隊的魅力不謀而合；後者強調超近距離編隊以及鏡像飛行，都展現了飛行員的藝高人膽大，尤其2024年The Flying Bulls曾在巴爾幹半島的Mala Rijeka Viaduct高架橋上挑戰峽谷負G力、完成了倒飛迴圈，另外像是在空中「畫出」心形煙霧也是經典動作，結合音樂與視覺震撼，讓人大呼過癮！

身為瑞士鐘表品牌的帝舵原就有包含貝克漢、周杰倫等活力明星代言人，近年品牌更積極與環法自行車、衝浪等賽事聯名，展現精密、穩定特質外的極限風格；其中周杰倫更曾幫TUDOR設計出聯名的粉紅面盤Black Bay Chrono Pink，去年2025並以經典探險隊曾留下的足跡為靈感發表「沙丘白」色Ranger 36毫米腕表，頻頻創造話題。

2026年The Flying Bulls已確認參展世界最大航空展EAA AirVenture Oshkosh 2026，另有數場歐洲航空展、夏季巡迴模式都在行事曆確認中，而TUDOR則將參加2周後全世界最大、在日內瓦舉辦的高級鐘表盛會、Watches and Wonders日內瓦展會，屆時將發表何等令人興奮激昂的年度新作？不遠的4月14日，答案很快就要揭曉。

Black Bay 58 GMT腕表以高辨識度的幾何時標、夜光塗料，確保飛行員能在低光源環境中也能快度讀取時間。圖／TUDOR提供

TUDOR Black Bay 58 GMT腕表，16萬6,000元。圖／TUDOR提供

The Flying Bulls在網路上同樣擁有好評，官方Instagram帳號擁有約45.6萬追蹤人數。圖／翻攝自IG@theflyingbulls

The Flying Bulls擁有豐富的骨董飛機收藏，並以華麗的空中美技頻頻超越極限、帶來驚喜空中表演。圖／TUDOR提供

Black Bay 58 GMT腕表面盤的12點鐘方向有著醒目的TUDOR和Geneva字樣，展現。圖／TUDOR提供