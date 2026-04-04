「師傅喝茫捏壽司」！日料名店道歉文「自稱職人」 網友怒轟：你不配

日前一家位於台北市中山區的高級日料名店，因「主廚喝醉捏壽司」的影片在社群曝光後，立刻引發熱議，雖然該名師傅在接受媒體採訪時曾致歉，但仍有不少民眾到該店刷一星負評洗版，稍早店家再度透過官方社群公開道歉，強調身為職人對此深感羞愧，「該影片畫面中那極其不專業且失禮的行為，嚴重違背了餐飲業『食安優先』與『尊重顧客』的底線」；不過網友似乎並不領情，不僅怒轟店家「是慣犯」，並直言「職人不會做出這種失格行為」。

此事件起因是有網友到該店用餐，但卻遇到主廚「喝茫」精神恍惚，不僅刀具都拿不穩、甚至在捏製壽司的過程中，魚肉還從手中掉落，最終上桌的壽司也嚴重變形，看起來十分恐怖，於是將用餐影音po網，並表示「一個名氣不小、收費不低的日料師傅竟能如此不自重不自愛，糟蹋自己的職業，冒犯自己的客人。」

由於話題持續炎上，店家稍早也再度發聲明，並公開道歉，強調「深知任何解釋都無法掩蓋當晚自律缺失的事實。」，「之後將回歸初心，重新洗鍊基本功，找回對料理應有的敬畏之心，並且正視自己的錯誤，反省再反省。」此外，對於「 4月1日當天受影響的客人，我欠各位一個正式的道歉。待痛定思痛、確認身心狀態足以再次提供專業服務時，希望能親自邀請各位蒞臨，將以最純粹的廚藝與誠意，當面向各位致歉。」