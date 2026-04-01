快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國超人氣肉桂捲「Cinnabon」即將登台！台灣首店地點曝光了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」即將來台開設台灣首間門市。圖／擷取自Cinnabon粉絲頁
美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」即將來台開設台灣首間門市。圖／擷取自Cinnabon粉絲頁

粉絲們再等等！來自美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」，即將正式登台開設首間門市，地點將位於台北中山區南京商圈。對於喜愛肉桂捲的民眾，未來不用飛出國，也能品嚐到Cinnabon招牌的肉桂捲與其他點心。

Cinnabon創立於1985年，以口感溼潤又具有濃厚香氣的「肉桂捲」為招牌特色，還可搭配焦糖糖霜、巧克力醬、核桃碎粒等不同的淋醬與配料，創造出豐富的口味變化，並且還有不同的尺寸可供選擇，因此獲得許多甜食愛好者青睞。目前Cinnabon布局全球超過50個國家，設有超過2,000間分店。

在眾人期盼之下，Cinnabon即將在台開設首間門市，目前已經進入人才招募階段。店內將提供招牌原味、焦糖胡桃、香濃可可等不同口味的肉桂捲，還提供隨享肉桂杯，以及咖啡飲品、冰沙系列。根據求職網站資訊，首店位置位於台北市中山區南京商圈。隨著Cinnabon登台消息曝光，粉絲們也可期待官方的下一步資訊與正式開幕日的到來。

美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」即將來台開設台灣首間門市。圖／擷取自Cinnabon粉絲頁
美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」即將來台開設台灣首間門市。圖／擷取自Cinnabon粉絲頁

美國

延伸閱讀

45樓高空美景＋A5和牛、帝王蟹腳！饗賓「旨醞鐵板燒」一人1980起

王品「石二鍋」新增宵夜場、再加碼送肉盤 樂麵屋「日式炸雞買1送1」

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

相關新聞

小學生揪團吃鼎泰豐！4童淡定用餐不拍照 網驚：這世代消費力太猛

一名女網友近日分享用餐經驗，指出在知名餐廳鼎泰豐用餐時，意外發現隔壁一桌竟是4名年紀不大的少女相約一起用餐，從容互動與消費能力讓她相當震驚，也掀起網路熱議。

日韓旅遊刷卡怎麼挑？網友推薦信用卡TOP10 第1名不出國也有日本賞回饋

CUBE卡、Unicard、富邦J卡到底怎麼選？想去日本、韓國玩，刷哪張最划算？從交通儲值、藥妝購物到雙幣卡優勢，帶你快速找到最適合自己的那一張。

美國超人氣肉桂捲「Cinnabon」即將登台！台灣首店地點曝光了

粉絲們再等等！來自美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」，即將正式登台開設首間門市，地點將位於台北中山區南京商圈。對於喜愛肉桂捲的民眾，未來不用飛出國，也能品嚐到Cinnabon招牌的肉桂捲與其他點心。

好市多祭塑膠限購令！保鮮膜、垃圾袋等16項品項限時每卡限購1組

受到中東戰爭引發的連鎖反應，台灣好市多近期針對旗下多款塑膠消耗製品實施限購措施。根據好市多賣場公告，包含保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜在內的10餘品項，每款商品每位會員帳號限購1組。線上購物頁面則標示限購期間為2026年3月27日起至2026年4月2日止。

「料理怪物」進軍紐約！李河成新餐廳Oyatte 5月開幕 預約攻略看這裡

在《黑白大廚2：料理階級大戰》中大放異彩、被譽為「料理怪物」的李河成主廚，正式宣布其位於紐約的個人首家fine dining餐廳「Oyatte」將於5月5日盛大開幕 。

有行旅／遊日本東北 玩轉4大夏日祭典

今年夏天就前往日本東北青森縣與秋田縣，感受四大夏日祭典，包含八戶三社大祭、五所川原立佞武多、青森睡魔祭、秋田竿燈祭。有行旅安排絕佳付費座席，在巨型燈籠、華麗裝飾與傳統樂聲交織下，感受祭典震撼，旅宿安排貼近祭典動線的最佳位置，美食安排東北旬味與地方特色，從海鮮、鄉土料理到精緻和食，感受季節風土。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。