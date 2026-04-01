美國超人氣肉桂捲「Cinnabon」即將登台！台灣首店地點曝光了

粉絲們再等等！來自美國的連鎖人氣肉桂捲「Cinnabon」，即將正式登台開設首間門市，地點將位於台北中山區南京商圈。對於喜愛肉桂捲的民眾，未來不用飛出國，也能品嚐到Cinnabon招牌的肉桂捲與其他點心。

Cinnabon創立於1985年，以口感溼潤又具有濃厚香氣的「肉桂捲」為招牌特色，還可搭配焦糖糖霜、巧克力醬、核桃碎粒等不同的淋醬與配料，創造出豐富的口味變化，並且還有不同的尺寸可供選擇，因此獲得許多甜食愛好者青睞。目前Cinnabon布局全球超過50個國家，設有超過2,000間分店。

在眾人期盼之下，Cinnabon即將在台開設首間門市，目前已經進入人才招募階段。店內將提供招牌原味、焦糖胡桃、香濃可可等不同口味的肉桂捲，還提供隨享肉桂杯，以及咖啡飲品、冰沙系列。根據求職網站資訊，首店位置位於台北市中山區南京商圈。隨著Cinnabon登台消息曝光，粉絲們也可期待官方的下一步資訊與正式開幕日的到來。