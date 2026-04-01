日韓旅遊刷卡怎麼挑？網友推薦信用卡TOP10 第1名不出國也有日本賞回饋

四月連假將至，不少人已準備飛日本賞櫻、去韓國掃貨。現在出國幾乎成為日常，行程可以慢慢排，但「刷卡刷對沒」卻變得越來越重要。很多人都有類似經驗，在日本藥妝店或韓國百貨結帳時，才突然想起回饋多少。等回國對帳才發現，原本能拿5%、甚至10%的海外回饋，就這樣默默少掉。這種不是多花錢，而是「少賺到」的落差，反而更讓人心痛。

不論是飛日本吃和牛、去韓國掃貨，還是到主題樂園大買周邊，選對信用卡就是最有力的「荷包戰友」。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網路聲量最高的10張主打日韓優惠的信用卡，帶您了解網友都在刷哪一張，以及怎麼搭配回饋最有感。

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本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。

No.10 滙豐Live+現金回饋卡

如果你是那種「出國就是為了吃」的食尚玩家，這張卡就是你的餐桌戰友！主打日本、新加坡、越南等七大精選國家的指定餐飲通路，至2026年3月31日前，只要設定自動扣繳，回饋最高可達5.88%。

雖然餐飲、購物、娛樂三大通路享有額外3%回饋，每期上限為888點，換算下來，每月可享優惠的消費金額約為29,600元。對於想偶爾吃頓好料、享受一下生活的小資族來說，其實已經相當夠用。

更棒的是，這張卡的守備範圍不只在餐桌，連去環球影城、迪士尼樂園、吉卜力公園、樂天世界玩樂，同樣享有最高4.88%回饋，讓你在樂園大買周邊時也能省一波。

No.9 中國信託uniopen聯名卡

統一企業集團提供

這張由統一集團與中國信託攜手推出的「uniopen聯名卡」，在2025年8月21日上市後聲量快速竄升，是近期討論度很高的黑馬卡。

主打不用領券、不用切換權益，可以直接無腦刷，最大亮點在於2026年8月31日前，海外實體消費享3%回饋無上限；另外在2026年6月30日前，還可再加碼8%（每月上限500點）等於短期內最高可以刷到11%！

出國賺到的OPENPOINT點數，回台後還能無縫接軌在多家指定商家消費，實用度極高 ，網友大讚「去日本、韓國玩，帶著這張準沒錯」、「上半年看來就是刷uniopen卡了」。

No.8 星展eco永續卡

如果你計畫要去日本、韓國，甚至歐美旅遊，這張卡在2026年12月31日前，於指定地區消費可拿5%現金積點（其中含1%基本回饋+4%加碼，加碼回饋上限600點）；2026年3月31日前若搭配行動支付完成任務，回饋更直衝7.5%。

3月底前，星展銀行更聯手全球26個旅遊熱點，針對特定卡種祭出最高25%現金回饋，這對小資族來說相當有感，例如在日本迪士尼樂園單筆含稅滿1.25萬日圓，即可享1,250日圓現金回饋；在韓國OLIVE YOUNG掃貨滿9萬韓元也能直接拿回1萬韓元現金，旅途中就能輕鬆省下不少開銷。

No.7 中國信託LINE Pay卡

對習慣用LINE點數的人來說，這張卡一直都是討論常客。只要在2026年3月31日前完成登錄，在日、韓、泰、美實體商店消費最高可拿5%回饋（其中含原國外實體商店消費2.8%回饋＋加碼2.2%，加碼回饋每戶上限450點）。

不少人也會搭配日本旅遊購物平台「完美行（WAmazing）」，在出發前先選好免稅商品或伴手禮，到當地直接取貨。活動到2026年6月30日，不只最高享22%折扣，滿額還能再拿LINE POINTS 7%回饋。

這些在國外累積的點數，回台後買早餐、搭LINE GO TAXI、買貼圖都能直接用，讓旅遊回饋自然延續到日常生活。

No.6 聯邦吉鶴卡

聯邦銀行提供

被許多網友喻為旅日神卡之一的吉鶴卡，在討論中持續佔有一席之地。2026年起回饋結構也做了調整，改為綁定Apple Pay才有加碼，日幣消費2.5%無上限，再搭配Apple Pay加碼與指定熱門商店回饋等，日本旅遊季整體最高可回饋11%，活動至2026年6月30日。

實際使用上，臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分享在日本幾乎全程都用Apple Pay感應結帳，從便利商店、餐廳到藥妝店大多都能順利刷過，不太需要拿出實體卡。不過像唐吉訶德免稅櫃檯，曾遇到無法感應的情況。

另外原Po還分享了，不少人會卡關，其實是因為直接詢問「能不能用Apple Pay」，但部分店員對此不熟悉；實際結帳時，其實只要確認店家支援信用卡感應支付，並直接說「カード（card）」或「タッチ（touch）」，通常就能順利完成付款。

No.5 玉山Unicard

聲量第五名的「玉山Unicard」，該卡提供簡單、任意、UP選三種不同消費方案，讓卡友能依自身消費習慣靈活調整回饋內容。2026年6月30日前最高可達4.5%玉山e point，網友建議「基本上要開啟『UP選』方案」。

針對日韓，活動期間內（2025/12/29至2026/3/31）累積消費滿30萬台幣還可額外加碼1.5%（上限6,000點）；特別是其Mastercard卡整合了「環球賞」專屬平台，登錄後在2026年3月31日前刷迪士尼樂園、Suica、唐吉訶德或韓國OLIVE YOUNG、樂天世界塔都有專屬的額外現金回饋。

No.4 玉山熊本熊卡

單憑卡面上熊本熊部長那雙呆萌大眼與招牌紅臉頰，就吸引不少人直接收編；但除了可愛，它對在意匯率的人也很有吸引力。特別是「日圓雙幣卡」版本，國外消費以日圓繳款，能趁匯率低時先備好日幣，再由外幣帳戶扣款。

回到實際使用情境，它鎖定的幾乎都是旅遊中最常出現的花費。2026年6月30日前，從交通卡儲值、JR鐵路公司、日本航空，到BicCamera、唐吉訶德、松本清、UNIQLO、GU，甚至叙叙苑燒肉、一蘭拉麵、壽司郎與東京迪士尼、環球影城等熱門行程，最高都有8.5%回饋（加碼每期上限500元，需登錄）。

也因為幾乎把花費場景一次補齊，自2023年發行以來累積不少支持者。近期就有網友發文詢問「熊本熊卡還值得辦嗎」，掀起一波討論，有人認為「光儲西瓜就值了」、「覺得值得，特定通路很多」；也有人覺得「日本特店專用卡，可惜上限太低」。

No.3 富邦J卡

2019年上市的富邦J卡，一直是旅日卡裡的長青款。日韓一般消費提供3%回饋無上限；活動期間單筆滿新台幣1,000元，搭配當地實體消費加碼，整體最高可達6%（加碼活動至2026年9月30日，每季回饋上限1,000元／戶，需登錄）。

最讓人興奮的是即將接力的交通大禮包，2026年4月1日至9月30日，以Apple Pay綁定J卡儲值日本Suica、PASMO或ICOCA，單筆滿新台幣2,000元，最高享10%回饋（加碼上限200元，每季限量3萬名）；等於連每天搭車都在幫你省錢。

不過這張卡的回饋多半需要登錄、也有名額限制，網友哀嘆「我都獨旅，低消還要算」、「單筆1,000也太哭了」；不過也有人覺得「日本交通卡10%還行」。

No.2 台新Richart卡

台新銀行在2025年9月整合旗下多張明星卡，正式更名為「台新Richart卡」，成功在2026年掀起話題。

權益改為切換制後，評價兩極，有人覺得方便整合，也有人吐槽「一天只能專注做一件事，網購的日子就不能去便利商店」；不過實際使用上也有彈性，有網友分享「刷卡當下是什麼方案沒關係，只要當天23：59前切成你要的方案就可以了」。

這個使用方法，在日本操作會更有感。2026年2月台新Pay＋正式在日本開通，直接橫掃日本百萬家PayPay特約商店，綁定此卡並搭配「Pay著刷」權益、免稅優惠與店家折扣，最高回饋能堆到20.8%，還免收1.5%海外手續費。

另一亮點是，不想掃條碼的，可以選擇「玩旅刷」方案，海外消費（含網購）提供3.3%回饋且無上限，作為日常出國刷卡算是相對單純好用。

No.1 國泰世華CUBE信用卡

國泰世華銀行提供

CUBE信用卡能衝上聲量冠軍，關鍵不只是常態權益，而是「日本賞」帶起來的討論度。

這張卡的特色在於回饋同樣採「權益切換制」，需要透過CUBE App手動選擇當下使用的方案。平常若選擇「趣旅行」，國外實體商店最高3.3%回饋無上限；但只要在2026年4月30日前赴日，多數人其實會直接改選擇期間限定的「日本賞」，日本實體消費與指定交通約3.5%，搭配領券後，部分百貨、訂房平台最高可到10%。

另外一個容易被忽略的點是，其實日本賞不只限定在日本。活動期間在台灣的日系餐飲、購物通路也有納入回饋範圍，像是壽司郎、日系餐廳，或唐吉訶德、LOPIA、UNIQLO等品牌，都能享有加碼回饋。也就是說，就算還沒出國，日常生活其實就能先用日本賞暖身，把回饋提前用起來，網友表示「蠻實用耶！都是平常會消費的」、「LOPIA 5%真的讚」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月26日至2026年3月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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