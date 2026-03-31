豬仔包戴上壽司帽！点爭鮮×點點心聯名了 港日料理混血再升級

爭鮮旗下「点爭鮮MAGiC TOUCH」首度攜手人氣港點品牌「點點心」，自即日起至5月18日期間推出期間限定產品。在点爭鮮將可吃得到「玉子鮮蝦豬仔留沙包」、「火炙松露鮭燒賣」等品項；點點心則有「點爭鮮壽司豬仔包」、「軟殼蟹臘味煲仔飯」等特色餐點。

本次聯名活動中，雙方特別將入選「500盤」推薦的代表性菜色創意升級。点爭鮮推出「火炙松露鮭燒賣」，將焦糖鮭魚概念進化，結合港式燒賣工法與日式炙燒技法，並以黑松露醬提味，堆疊出濃郁香氣與細膩油脂口感，每份90元；點點心則端出「芥末金絲龍鬚蝦」，以極細金絲包裹鮮蝦炸至酥脆，搭配微嗆芥末醬，呈現外酥內彈的層次，每份158元。

除此之外，點點心的豬仔流沙包也進駐点爭鮮，戴上鮮蝦與玉子頭套，化身為「玉子鮮蝦豬仔流沙包」，每份118元，其他還有「避風塘香蟹握手卷」、「辛鮮牛肚盛」、「XO雞扒撈丁」、「鮮味入魂茶碗蒸」等品項，每份60～160元不等。

至於點點心則提供模樣可愛的「點爭鮮壽司豬仔包」，每份118元，針對限定門市，另販售有「軟殼蟹臘味煲仔飯」、「點點鮮味海鮮粥」、「海王豆腐煲」、「雪山酥皮叉燒包」等不同產品，每份128～328元。透過雙品牌聯名，讓日式元素與港點跨界聯合，創造出視覺與味覺的新享受。

点爭鮮人氣點心豬仔包，戴上爭鮮的玉子燒與鮮蝦頭套，化身「點爭鮮壽司豬仔包」，每份118元。圖／爭鮮提供